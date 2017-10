Lehtikuva/Emmi Korhonen

Yli 3 200 on saanut tukea – hakemuksia voi laittaa yhä.

Yli 61-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät voivat valita työmarkkinatuen sijaan Kelan maksaman eläketuen. Syyskuun loppupuolella tukea oli saanut yli 3 200 ihmistä.

Uusi tukimuoto otettiin käyttöön toukokuun alussa, ja ensimmäiset maksatukset lähtivät asiakkaille kesäkuussa. Hakemuksia voi jättää edelleen.

Kelan etuuspäällikkö Pirjo Raute kertoo, että kaikille eläketuen saajille maksetaan täyttä tukea eli tänä vuonna 760,26 euroa kuukaudessa. Tukea saa vanhuuseläkeikään eli 65-vuotiaaksi saakka. Jos työeläkkeen ottaa ulos tuota aiemmin, eläketuki päättyy samalla.

Eläketukea vähentävät muut tulot, kuten perhe-eläkkeet. Osittain tämän takia kaikki eläketukeen oikeutetut eivät ole tarttuneet uuteen tukimuotoon. Perhe-eläke voi olla merkittävän suuruinen, ja se vähentää eläketukea periaatteella euro eurosta.

Lyhyeksikin aikaa



Kela lähetti viime keväänä tiedon eläketuesta kaikkiaan 4 250 henkilölle. Hakemuksia on tullut 4 389, joista kaikki eivät ole täyttäneet myöntämisedellytyksiä.

Osa kirjeen saajista ei ole hakenut etuutta, vaikka olisi siihen oikeutettu.

Rauten mukaan moni pysyy mieluummin työttömänä työnhakijana työttömyysturvan varassa ja osalla eläkeikä on hyvin lähellä.

Raute huomauttaa, että eläketukea voi hakea myös lyhyeksi ajaksi. Jo tähän mennessä osa eläketuen saajista on ehtinyt vanhuuseläkkeelle.

Tuen voi saada myös osittaisena, jos muut etuudet leikkaavat tukea. Pienin maksettava määrä on tänä vuonna 6,68 euroa kuukaudessa.

Voi hakea takautuvasti



Eläketuki maksetaan takautuvasti kuudelta kuukaudelta. Jos hakemuksen jättää joulukuun loppuun mennessä, tukea saa tämän vuoden kesäkuun alusta lukien. Jos Kelasta on saanut tänä aikana muuta etuutta kuten työttömyyspäivärahaa, se vähennetään eläketuesta.

Tukea voi hakea maksettavaksi esimerkiksi lokakuun tai marraskuun alusta lukien.

Hakemusten käsittelyaika oli kesäkuussa 6,3 päivää. Nyt se on pidentynyt, sillä hakemuksissa on enemmän selvitettävää.

Lepäävä eläke esteenä



Eläketukea voi hakea, jos hakija asuu Suomessa ja on täyttänyt 60 vuotta ennen 1.9.2016. Ehtona on myös, että hakija on ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2016 ja että tuen on pitänyt jatkua ainakin 1 250 päivää.

Jos hakija on saanut alkuun ansiosidonnaista päivärahaa, työmarkkinatuella on pitänyt olla sen jälkeen vähintään 750 päivää.

Sairauspäivärahalla tai Kelan kuntoutusrahalla olevat eivät voi saada eläketukea. Myös vastaava ulkomainen etuus tai lepäämässä oleva kansaneläke, takuueläke tai työeläke tai niitä vastaava ulkomainen etuus estää eläketuen saamisen.

Hakemuslomake löytyy Kelan sivuilta.