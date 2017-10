Lehtikuva/Munir Uz Zaman

Nälkäisten määrä on kääntynyt ensimmäistä kertaa pitkään aikaan kasvuun. Todisteet nälän, konfliktien ja muuttoliikkeen välisistä yhteyksistä lisääntyvät.

YK-järjestelmään kuuluvan Maailman ruokaohjelman (WFP) pääjohtaja David Beasley esitti maanantaina Kööpenhaminassa vetoomuksen rauhan puolesta.

– Joskus tulevaisuudessa Maailman ruokapäivä on juhlapäivä rauhanomaisessa ja nälättömässä maailmassa. Valitettavasti tuo päivä näyttää olevan hyvin kaukana juuri nyt. On liikaa väkivaltaa ja konflikteja, ja siksi on yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat nälkäisiä ja tarvitsevat apua, sanoi Beasley WFP:n tiedotteen mukaan.

Yli vuosikymmenen jatkuneen tasaisen laskusuuntauksen jälkeen maailmanlaajuinen nälkä on jälleen kasvussa. 815 miljoonasta nälästä kärsivästä ihmisestä 489 miljoonaa elää konfliktimaissa, paljasti YK:n ruokaturvaa ja ravitsemusta käsittelevä raportti viime kuussa.

Konfliktit voivat heikentää taloutta, häiritä maataloutta ja johtaa väestön pakkosiirtoihin.

– Kehotan vallassa olevia ihmisiä, niitä joilla on aseet käsissään, lopettamaan taistelut nyt, sanoi Beasley. Hän kertoi tavanneensa viime kuukausina lukuisia ihmisiä, jotka pakenevat konflikteja ja väkivaltaa Jemenissä, Etelä-Sudanissa ja Bangladeshissa.

– Näin heidän haavansa omilla silmilläni ja kuulin heidän tarinansa omilla korvillani. He olivat peloissaan, nälkäisiä ja aliravittuja kärsittyään sellaisia painajaismaisia kohtaloita, joita monet meistä eivät pysty edes kuvittelemaan. Jos todella haluamme lopettaa nälän, meidän on lopetettava tällainen epäinhimillinen kohtelu.

ILMOITUS

Yhteys muuttoliikkeeseen

The State of Food Security and Nutrition in the World 2017 -raportissa

WFP julkaisi aiemmin tänä vuonna tutkimuksen, joka kertoi yhteydestä nälän ja muuttoliikkeen välillä. Eniten maastamuuttoa tapahtuu niistä maista, joissa on eniten nälästä kärsiviä ihmisiä ja samalla aseellinen konflikti meneillään. Kun konflikti ja verenvuodatus pitkittyvät yhdellä lisävuodella, pakenevien ihmisten määrä kasvaa 40 ihmisellä jokaista 10 000 pakenevaa kohden.

Tutkimus osoitti myös, että ihmiset muuttavat usein monia kertoja omassa maassaan ennen kuin ylittävät maan rajan ja jättävät taakseen maansa, työpaikkansa ja toimeentulonsa.

Indeksi kertoo ruuan kustannuksista

Sodan runtelemissa maissa, joissa maatalous ja kauppa häiriintyvät sekä talous romahtaa, yksinkertaisen, ravitsevan aterian kustannukset saattavat olla enemmän kuin päivän palkka.

WFP on kehittänyt indeksin, jossa on laskettu, kuinka suuri osa ihmisten keskimääräisistä päivän tuloista käytetään perusaterian kustannuksiin 33 eri kehitysmaassa. Counting the Beans: The True Cost of a Plate of Food Around the World -raportissa osoitetaan, että esimerkiksi Etelä-Sudanissa kustannukset ovat samat, kuin jos newyorkilainen joutuisi maksamaan 272 euroa vaatimattomasta lounaasta, kuten kotona kokatusta papumuhennoksesta.

Kun hyökkäykset olivat rajuimmillaan Syyrian Deir ez Zorissa, sama ateria olisi vastannut lähes 170 euroa New Yorkissa.