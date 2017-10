Yle Kuvapalvelu

Brittifilmi Kuningatar (The Queen, 2006) on kuin tosipohjainen aikuisten satu. Se kertoo nuoren pääministeri Tony Blairin ja kuningatar Elisabetin välisestä luottamussuhteesta. Taustana on prinsessa Dianan kuolonkolari.

Peter Morganin kässäri on aika ovela. Se pyrkii luomaan hyvän mielen konsensuksen englantilaisia koetelleen ”kansallisen kriisin” ympärille. Sitä paitsi kaikillehan valkeni vähitellen, ettei Michael Sheenin osuvan mikkihiirimäisesti esittämä Blair ollut minkään sortin sosialisti – tyypillä on varaa jelppiä rattailta putoavaa kuningatarta.

Kuvion todistusvoimaisuutta pönkitetään pienillä näppärillä vedoilla, joissa on paikkansa jopa pääministerin äidin luonteella.

Hauskoja muotokuvia syntyy muistakin. Prinssi Charles (Alex Jennings) saa pilakuvamaisen leiman varovaisena piipertäjänä, isäukko prinssi Philip (James Cromwell) viittaa aitona ulkoilmaihmisenä kintaalla koko jupakalle.

Naispääosan Osarilla palkittu Helen Mirren on mainio. Hän käyttää etevästi pikku jippoja roolihahmon mielenliikkeiden ja tunnetilojen syventämisessä. Harva näyttelijä pääsee vastaavaan vaikkapa vain nenäänsä nostamalla.

Meininki on tyystin toinen, kun Windsorit (The Windsors, 2016) pyörähtää käyntiin. George Jeffrien ja Bert Tyler-Mooren luoma komediallinen saippuasarja tekee yliampuvan härskiä pilaa Englannin kuninkaallisista.

Sarja ei ole satiirin tai parodian mestarinäyte, mutta pikkuhauskuuksien virrassa on sen verran potkua, ettei 25-minuuttinen jakso ehdi pitkästyttää. Tilannekomiikka jyllää, kohtaukset ovat sopivan lyhyitä, replikointiin liittyvät elimellisesti näyttelijöiden hölmistelevät ilmeet.

Porukka koostuu vaihtelevatasoisista tomppeleista, joukon ylivertainen ääliö on lukutaidoton seksimaanikko prinssi Harry (Richard Goulding). Camilla (Haydn Gwynne) osoittaa kyntensä armoitettuna pelinaisena kampittaen tarvittaessa kenet tahansa, puoliso Charles (Harry Enfield) turvautuu luomubisneksissään kepulikonsteihin.

