”Saatavuusharkinnasta asiakeskustelun sijaan Suomen palkansaajajärjestöjen kirkas kärki valitsi linjakseen panettelun, vääristelyn ja leimaamisen.”

Kansanedustaja Anna Kontula sanoo varautuneensa siihen, ettei SAK:n johdossa pidetä työvoiman saatavuusharkinnan poistamista koskevasta lakialoitteesta.

”Siksi valmistauduin reippaaseen keskusteluun tutustumalla huolellisesti kaikkeen olemassa olevaan tietoon ja informoimalla keskeisiä liittoja aloitteestamme etukäteen. Näin demokratiassa yleensä toimitaan: pannaan argumentit vastakkain ja katsotaan, mikä niistä on vahvin”, Kontula toteaa perjantaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä SAK:laisille ay-johtajille.

”Asiakeskustelun sijaan Suomen palkansaajajärjestöjen kirkas kärki valitsi linjakseen panettelun, vääristelyn ja leimaamisen. Tähän en ollut varautunut. Monet näistä toimijoista tunnen vuosikymmenten takaa. Monen kanssa olen tehnyt yhteistyötä. Tältä pohjalta otin reilun pelin itsestäänselvyytenä”, hän jatkaa.

Erityisen rajusti kantaa on ottanut elokuusta alkaen Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas blogissaan. Suokas on muun muassa väittänyt, että ”Suomessa asuvien mahdollisuus työllistyä omassa maassaan tai pysyä työpaikassaan elämiseen riittävällä palkalla ei kiinnosta pennin vertaa”.

Kontula kirjoittaa luulleensa Suokkaan kirjoittelun olevan yksittäistapaus, mutta ei ollut.

Suuri osa on jo Suomessa



Kontula on saanut käsiinsä SAK:n hallituksen teettämän muistion saatavuusharkinnasta. Siihen ei ole linkkiä, koska kyseessä paperiversio. Kontulan mukaan muistiossa on useita asiavirheitä ja siitä puuttuu asian ymmärtämisen kannalta oleellisia tietoja, kuten se, että kolmannes saatavuusharkinnan alaista työlupaa hakevista on jo Suomessa.

Lisäksi muistiossa on sivuutettu kokonaan se argumentaatio, jolla vasemmistolaiset poliitikot ovat lakialoitetta perustelleet: kysymykset ihmisoikeuksista, työsuhdeturvasta, palkkaturvasta ja työntekijän autonomiasta.

”Ilman näitä näkökulmia on ymmärrettävästi hyvin vaikea käsittää, miksi vasemmistolaiset poliitikot aloitteen ovat liikkeelle laittaneet. Ilman näitä näkökulmia on myös ay-liikkeen mielestäni mahdotonta muodostaa kestävää kantaa asiaan.”

Lisäksi muistiossa on itse keksittyjä virheellisiä näkemyksiä, Kontula väittää. Esimerkiksi näin:

”Kontulan tekemän lakiehdotuksen yhtenä tavoitteena on helpottaa kaikkien kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kolmansien maiden kansalaisten tilannetta”.

Kontulan mukaan näin ei ole.

”Teinikiukuttelu saisi jo riittää”



Kontula jatkaa tavanneensa torstaina 12.10. joitakin ay-pomoja ja kertoneensa, mitä mieltä on heidän toimintatavoistaan. Hän vetoaa, että ”ay-pomojen teinikiukuttelu saisi jo riittää”.

”Me olemme kaikki asemassa, joka antaa valtaa päättää muiden ihmisten elämän ehdoista. Se valta tuo myös vastuuta.”

Hän päättää avoimen kirjeensä näihin sanoihin:

”Jos satojen toimijoiden organisaatio ei pärjää asialinjalla yhtä sosiologi-kansanedustajaa vastaan – kyllä silloin pitäisi pohtia avoimin mielin omien linjausten ja toimintatapojen kestävyyttä.”