Kotoutumiseen tarvitaan katto pään päälle

Melis Ari-Gürhanli Työskentelee projekti-koordinaattorina moni-kulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry:ssä ja Katto-hankkeessa, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Asunnottomuus on Suomessa laskusuunnassa, mutta maahanmuuttajien asunnottomuus lisääntyy. Asunnottomista yli neljännes on maahanmuuttajataustaisia ja asunnottomista perheistä yli puolet. Melis Ari-Gürhanli, mitä Katto-hanke tekee?

– Tarkoitus on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta ja jakaa tietoa asumisasioista. Meillä ei ole yksilöneuvontaa, mutta ohjaamme eteenpäin, jos meiltä kysytään apua. Teemme paljon vierailuja suomen kielen opetusryhmiin, kotouttamisluokkiin ja järjestöjen vertaistukiryhmiin.

– Kerromme asumiseen liittyvistä asioista, kuten mistä asuntoja löytyy, miten niitä haetaan, millainen on hyvä hakemus, mistä saa taloudellista tukea, mitä oikeuksia vuokralaisilla on, miten Suomessa asutaan.

– Toinen puoli on vaikuttamistyö eli toimimme siltana maahanmuuttajien ja päätöksentekijöiden ja muiden alan toimijoiden välillä.

– Me molemmat hankkeen työntekijät olemme itse maahanmuuttajia ja olemme kokeneet, että siitä on apua. Vierailukäynneillä meille avaudutaan helpommin kuin suomalaisille opettajille tai ohjaajille.

Millaisia erityisiä ongelmia maahanmuuttajilla on asumiseen liittyen?

– Suurin ongelma on tiedonpuute. Hakemukset ja monet neuvontapalvelut toimivat verkossa suomeksi. Vaikka lomake olisi tehty selkosuomeksi, pelkästään sen löytäminen verkosta voi olla liian vaikeaa. Ylipäänsä tietoa palveluista ja järjestöjen tekemästä työstä on vähän.

– Maahanmuuttajat kokevat asuntomarkkinoilla syrjintää. Haavoittuvassa asemassa olevat maahanmuuttajat ovat myös hämärillä asuntomarkkinoilla helppo kohde. Verkostot ovat heikot ja asuntoihin joudutaan jonottamaan todella pitkään myös syrjinnän vuoksi. Hämärä toiminta on lisääntynyt ja kuulemme siitä usein. Joillekin siitä on tullut arkipäivää. Maksetaan välitysmaksuja pimeästi, mutta mitään turvaa tai takuuta asunnon saannista ei ole.

Helsingin Kontulassa järjestetään 17.10. ensimmäistä kertaa Asunnottomien yöhön liittyvä päivätapahtuma. Mitä siellä tapahtuu?

– Siellä on esimerkiksi ruokatarjoilua, työpajoja, hiustenleikkuuta ja asunnonhakuklinikka maahanmuuttajille. Tarkoitus on erityisesti nostaa esiin maahanmuuttajien kohtaamia ongelmia asumisasioissa. Keskusteluissa on mukana kokemusasiantuntijoita ja kaupunginvaltuutetut Eveliina Heinäluoma ja Suldaan Said Ahmed.

