Sir Elwoodin Hiljaiset Värit -yhtyeen nokkahahmolla ja sanoittajalla Juha Lehdellä on silmää traagisille mutta koskettaville rinnastuksille. Marssiaskeleet-kappaleessaan (vuodelta 1995) hän laulaa nähneensä lehdessä ”kuvan jalkapallokentästä, jonne hyökkäys ja puolustus haudattiin” ja pohtii, onko kovin kaukana se aika, jolloin sodat päätyvät veikkauskuponkeihin. Syyrian maajoukkueen viimeaikaisia edesottamuksia seuratessa ei ole voinut olla miettimättä, ettei siihen ehkä mene niin kauaa kuin haluaisimme ajatella.

Syyriassa käydään veristä ja tuhoisaa sisällissotaa jo seitsemättä vuotta. Tätä taustaa vasten on lähes käsittämätöntä, että maalla on ylipäätään maajoukkue, ja se on vieläpä edennyt MM-kisojen jatkokarsintoihin asti. Jalkapalloromantikko haluaisi nähdä tässä kaikessa futiksen yhdistävän voiman: onhan upeaa, että keskenään sotiva kansa voi unohtaa kentällä ristiriidat, puhaltaa yhteen hiileen ja tarjota iloa sodan runtelemalle maalle. Valitettavasti totuus on kovin toisen näköinen.

Syyrialaisia jalkapalloilijoita on kuollut al-Assadin puhdistuksissa kymmeniä.

Syyrialaiset ovat jalkapallokansaa. Kertoo paljon, että lähes täysin romahtaneessa yhteiskunnassa on kyetty tänäkin vuonna miten kuten pelaamaan kansallista miesten sarjaa. Moni tuntee myös ruotsalaiset seurajoukkueet Assyriskan ja Syrianskan, jotka ovat alueelta tulleiden maahanmuuttajien perustamia.

Käytännössä kuitenkin kaikkien maajoukkuepelaajien on hankittava leipänsä ulkomailta, sillä luonnollisesti syyrialaisessa futiksessa ei liiku rahaa. Oman ongelmansa tuo se, että maajoukkue joutuu olosuhteiden pakosta pelaamaan kotiottelunsa Malesiassa.

Monen syyrialaisen on mahdoton kannattaa maajoukkuetta, jota pidetään presidentti Bashar al-Assadin propagandavälineenä. Joukkueen näennäistä yhtenäisyyttä pidetään silmänlumeena, jolla on tarkoitus vain viestittää ulkomaailmalle, että valtakunnassa on kaikki hyvin. Syyrian jalkapalloliiton turvallisuuspäällikkö itse asiassa totesi taannoin BBC:lle, että ”jalkapallo tarjoaa kuvan aidosta Syyriasta, joka sodasta huolimatta on hieno paikka”.

On toki totta, että maajoukkue on todellinen erilaisten etnisten ja uskonnollisten ryhmien sulatusuuni. Tämä ei kuitenkaan takaa pelaajille immuniteettia Assadin hirmuhallinnolle. Pelkästään syyrialaisia jalkapalloilijoita on kuollut al-Assadin puhdistuksissa kymmeniä, muista urheilijoista puhumattakaan. Lukuisia pelaajia, jotka eivät ole ”osoittaneet kunnioitusta” hallitsijalle, on päätynyt vankiloihin tai kadonnut.

Tietenkin joukkueen menestys tuo monelle syyrialaiselle myös lohtua kurjuuteen, eikä maajoukkueen pelaajia auta soimata al-Assadin lipun alla palloilusta – he kun pelaavat aseen piippu ohimolla. Yksikin väärä lause medialle voi olla kuolemantuomio. Eikä Syyrian sotaa ratkaista vihreällä veralla, vaikka maan punapaitainen joukkue onkin tuonut palan sotatannerta kentälle.

Entä miten Syyrian maajoukkueelle sitten jatkokarsinnoissa kävi? Australia oli liian kova luu, ja meni otteluparista jatkoon yhteismaalein 3–2. Enää on vain toivottava, ettei kitkerästä tappiosta koidu pelaajille ikäviä seuraamuksia.

Vakiolapulla palataan maajoukkuetauon jälkeen normaaliin päiväjärjestykseen, kun rivi koostuu Valioliigan ja Championshipin otteluista. Ennen kauden alkua IS Urheilun Eero Laurila veikkasi Tottenhamista yllätysmestaria, ja tässä vaiheessa kautta näyttää, ettei ennustuksen toteutuminen ole laisinkaan mahdotonta: Spurs majailee sarjataulukossa kolmantena manchesterilaisjoukkueiden perässä.

Tauko ei kuitenkaan ole tarkoittanut kaikille lepoa, vaan moni Tottenhamin avainpelaajista edusti maataan viime viikon otteluissa. Harry Kane jopa naulasi Englannin kisapaikan maalillaan Slovenian verkkoon, ja maajoukkuedebyyttinsä Liettua-ottelussa tehnyt Harry Winks oli monen silmissä matsin paras pelaaja.

Etenkin Winksin mainiot otteet ovat ilahduttaneet myös Spursin ystäviä, ja nuoren keskikenttäpelaajan toivotaankin saavan jatkossa lisää vastuuta. Lauantaina vastaan Wembleylle asettuu heppoinen Bournemouth, jonka olettaisi olevan suupala Spursille. Kakkoskohteeseen varma ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 14.10. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1, 2, 1(2), 2, 1, 1, X(2), 1, 1(X), 2(1), 2(X), 1(X).

VIIKON VÄITE: Urheilupaikkarakentamista kritisoidaan usein kalliiksi puuhaksi, mitä se toki monin paikoin onkin. Kuitenkin futisstadikoittenkin hintalaput ovat vielä maltillisia verrattuna todellisiin rahareikiin – Olkiluoto kolmosen kustannusarvion mukaisella summalla olisi voitu rakentaa seitsemän Wembleyn stadionia, ja sekin oli melkoisen ongelmallinen projekti.