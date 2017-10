Yle Kuvapalvelu

Fritz Langin ensimmäisenä äänifilminään ohjaama maineikas saksalaisklassikko M – kaupunki etsii murhaajaa (M, 1931) kertoo riivatun ihmisen ja sarjamurhaajan tarinan tavalla, joka on pitänyt kutinsa vuosikymmenten saatossa.

Natsien nousun myötä Lang suuntasi maanpakoon ja ennen pitkää Hollywoodiin, aivan kuten pääosaa esittävä Peter Lorrekin. Hän esittää läpimurtoroolissaan pikkutyttöjen murhaajaa, jota koko kaupunki ennen pitkää jahtaa. Hahmon esikuvana on ollut oikeasti Düsseldorfissa kauhua kylvänyt sarjamurhaaja Peter Kürten.

Fiksu, puhutteleva ja tunnevoimainen elokuva ei tee päähenkilöstä paatunutta hirviötä, vaan kuvaa hänet sairaana, eksyksissä olevana ja epätoivoisen pelokkaana ihmisenä.

Lorren vaikuttavassa roolityössä hän on hikoileva pullukka, joka saa sisällään kokea moninkertaisena ympärilleen kylvämänsä kauhun. Kaikki huipentuu miehen viimeiseen epätoivoiseen avunhuutoon takaa-ajajien lauman edessä.

Saksalaisklassikon päähenkilö kuuluu rikollisista halveksituimpiin, jonka on oikeastaan turha kerjätä ymmärrystä osakseen. Kaupunkilaisten raivo on paljon puhuvaa ja paljastavaa: yhteisön silmissä leimattu on helposti tuhoon tuomittu, lynkkausmieliala nousee.

Puistattavasta aiheesta huolimatta elokuva on tehty varmalla tyylitajulla, ja siinä myös on sen luja emotionaalinen voima – M ei leikittele kauhulla.

Lorren viheltely on Edvard Griegin Peer Gyntistä. Komean ekspressionistisesta mustavalkokuvauksesta vastaa Fritz Arno Wagner. Yksi käsikirjoittajista on Langin tuolloinen vaimo Thea von Harbou.

