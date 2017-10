Lehtikuva/Emmi Korhonen

– Uudistus on yhä hyvin pitkälle toteutumassa suurten, jo sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavien toimijoiden ja kansainvälisten yritysten ehdoilla, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa sanoo.

Näillä on Lounasmaan mukaan jo nyt merkittävä jalansija eri puolilla Suomea ja erityisesti maakuntakeskuksissa. Huoli ali- ja ylihoitamisesta ja kansalaisten eriarvoistumisesta on kuitenkin yhä uudessakin mallissa olemassa.

Lounasmaa katsoo, että hallituksen esitys valinnanvapausmallista on sosiaalipuolen osalta mennyt oikeaan suuntaan, koska nyt sote-keskuksille on annettu vain ohjaavia ja neuvovia tehtäviä. Muut sosiaalipuolen tehtävät jäävät julkiselle sektorille.

Perusteluna hänen mukaansa on oikeutetusti ollut se, että merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävät tehtävät kuuluvat viranomaisille.

– Pelkona on kuitenkin, että mm. nykyiset kolmannen sektorin ja paikallisen tason toimijat jäävät suurten yritysten jalkoihin.

Integraatio ei toteudu tavoitellusti

Valitettavana asiana Jyty pitää myös sitä, että sote-palveluiden integraatio, johon myös koko uudistuskokonaisuus on alunperinkin tähdännyt, ei tule toteutumaan tavoitellusti. Paitsi että yhtenäisten tietojärjestelmien puute uhkaa palvelujen integraatiota, vaarana on myös kustannusten karkaaminen käsistä. Maakunnilla on tässä suuri vastuu, jotta näin ei pääse käymään.

– En usko, että tietojärjestelmien yhtenäistäminen onnistutaan viemään läpi kaavaillussa aikataulussa ja tällä on merkitystä myös mm. talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestämiseen, Lounasmaa sanoo.

Myönteisenä asiana marraskuussa lausuntokierrokselle lähtevässä esityksessä Lounasmaa pitää sitä, että siinä ei ole mukana pakkoyhtiöittämisvelvollisuutta ja järjestämisvastuun lisäksi julkisella toimijalla eli maakunnilla olisi tuotantovastuuta.

– Erityisen tärkeänä pidämme sitä, että esitystä valmisteltaessa on otettu nyt vakavasti perustuslakivaliokunnan aiemmin antama lausunto koskien mm. palvelujen turvaamista eri puolilla maata. Tämä antaa aiempaan esitykseen verrattuna paremman mahdollisuuden siihen, että asiakkailla on sote-palveluja saatavilla yhdenvertaisesti ja maakunnilla on mahdollisuus huomioida omat erityispiirteensä.

Lounasmaa pitää hyvänä myös sitä, että sote-markkinat eivät avaudu kertarysäyksellä vaan toivottavasti hallitusti.

– Jos asiakas ei heti uudistuksen astuttua voimaan valitse yksityistä sote-keskusta, tulee hänestä julkisen palveluntarjoajan asiakas. Kahden vuoden kuluttua on sitten vasta seuraavan kerran valinnan paikka, hän sanoo.