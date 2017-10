All Over Press/Kati Molin

Unihäiriöt ovat lisääntyneet Suomessa teknologisten muutosten ja työelämän uusien vaatimusten myötä. Lääkärit ovat jo miettineet, pitäisikö unen vähimmäispituudesta antaa kansallinen suositus.

Nukkuvatko suomalaiset riittävästi, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmä?

– Eivät nuku. Monella suomalaisella on vähintään lievää univajetta. Myös unen laadussa on heikkouksia.

– Ihmisten pitäisi nukkua selvästi nykyistä enemmän, jotta heidän toimintakykynsä ja terveytensä olisivat optimaalisia.

Onko liian vähäinen uni terveysongelma?

– Ilman muuta vähäinen nukkuminen on terveysongelma. Se on myös kansanterveydellinen riski. Univaje ja unettomuus ovat yhteydessä sydän- ja verisuonitautien sairastavuuteen ja esimerkiksi diabetekseen ja lihomiseen.

– Liian vähäinen unen määrä on yhteydessä myös aivojen toimintakykyyn, oppimiseen ja työstä suoriutumiseen.

Miksi suomalaiset nukkuvat näin vähän?

– Työelämässä on kiirettä. Aikapaineet ja stressi ovat yleistyneet vähitellen. Myös työajat ovat nykyisin aika epäsäännöllisiä.

– Ihmiset eivät enää arvosta unta riittävästi. Monet pitävät vapaa-aikaan liittyviä asioita tärkeämpinä kuin unta.

Kuinka pitkän yöunen ihminen keskimäärin tarvitsee?

– Unen pituuden tarve on yksilöllinen ja riippuu iästä. Aikuisilla unen tarve on keskimäärin 7-8 tuntia. On myös ihmisiä, jotka selviävät kuudella tunnilla ja osa tarvitsee kymmenen tunnin unet.

Miten liian lyhyt uni näkyy työelämässä?

– Väsynyt ihminen lisää työtapaturmariskiä. Väsymys on ongelma erityisesti ammattiliikenteessä. Unettomuus on yhteydessä myös tapaturmiin työmatkoilla.

– Unettomuutta ja väsymystä aiheuttavat tekivät voivat liittyä yötyöhön, vuorotyöhön tai hyvin pitkiin ylityöjaksoihin.

Pitkä valvominen kuulemma vastaa humalaa…?

– Jos herää aamulla seitsemän paikkeilla eikä ota päiväunia vaan menee päivän jälkeen yövuoroon, aamuyöstä on jo puolen tai yhden promillen känniä vastaavassa kunnossa.