ALV:n korotus tuntuu hinnoissa heti.

Arvonlisäveron nostot kohottavat hintoja paljon enemmän kuin veron laskut niitä alentavat, kertoo Palkansaajien tutkimuslaitoksen PT:n tuore tutkimus.

– Hinnat nousevat veroa korotettaessa kolmesta neljään kertaan enemmän kuin silloin, jos vero laskisi saman verran, PT:n tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen.

Tavallisen duunarin elämässä tämä näkyy Kososen mukaan silloin, jos hallitus esimerkiksi kiristää ravintolapalveluiden veroa, mutta alentaa muita arvonlisäveroja.

– Vaikka hinnat eivät silloin hirveästi alenisikaan, duunareiden ei ehkä ole syytä käydä siellä ravintoloissa yhtään enempää. Jos hallitus toteaa tämän, arvonlisävero nostetaan takaisin ja hinnat ovatkin yhtäkkiä korkeammat.

Yritykset lisäävät voittojaan



PT:n tutkimuksen mukaan veron vaikutukset pysyvät epäsymmetrisenä jopa useiden vuosien ajan. Tutkijat selvittivät Suomessa tapahtuneita partureihin ja kampaamoihin kohdistuneita suuria ja eri suuntaan menneitä alv:n muutoksia

– Tulokset osoittavat, että yritykset pystyvät lisäämään voittojaan hinnoittelunsa avulla. Kun hintakäyttäytyminen oli epäsymmetrinen, se vaikutti myös yritysten voittoihin, Kosonen kertoo.

Tutkimus esittää vakavan varoituksen tempoilevasta ja suuntaa vaihtavasta veropolitiikasta.

– On paljon esimerkkejä, joissa verotusta muokataan eri suuntiin. Yksi esimerkki on makeisvero. Välillä makeisia on verotettu ja välillä ei, Kosonen ihmettelee.

Hänen mukaansa kummallista on myös kotitalousvähennyksen poukkoilu.

– Eri hallitukset ovat muutelleet vähennystä korvausprosentteja vaihdellen. Välillä vähennys on ollut anteliaampi ja välillä etuja taas on otettu pois.

Veroalekaan ei alenna hintoja



PT:n tutkijoiden mielestä ALV-kantoja kannattaisi yhdistää muuten kuin pääverokantaa alentamalla. Kososen mukaan tässä viitattiin keskustelussa pyörineeseen ehdotukseen, että alennetut alv-kannat ja pääkannan voisi yhdistää.

– Neutraali ehdotus on, että verotulokertymä ei kasvaisi. On ehdotettu, että pääverokantaa alennettaisiin vähän samalla kun alennettuja kantoja korotettaisiin pääkannan tasolle.

Kososen mielestä ajatus on ihan hyvä.

– Huolena kuitenkin on, että verotaakan alentaminen ei juurikaan alentaisi tuotteiden hintoja, kun taas alempien kantojen nousu nostaisi niiden tuotteiden hintoja, joihin nousu kohdistuisi.