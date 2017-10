Yle Kuvapalvelu

Italialainen dokumentti Fuocoammare – Tuli merellä (2016) voitti ensimmäisenä dokumenttina Berliinin elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen karhun. Elokuva palkittiin myös vuoden parhaana eurooppalaisena dokumenttina.

Dokkari alkaa tietoiskulla Lampedusan saaresta. Selviksi tehdään pinta-ala, etäisyydet lähimantereisiin sekä tämä: viimeisten 20 vuoden aikana saarelle on tullut Afrikasta noin 400 000 pakolaista. Heistä arviolta 15 000 on kuollut ylittäessään Sisiliansalmea.

Pakolaisten haastatteluja tai muuta vastaavaa ei kuitenkaan nähdä. Oikeastaan vasta aivan loppupuolella saadaan mahdollisimman selkeää näyttöä siitä, millaisessa todellisuudessa pakolaiset ja heitä auttava Italian rannikkovartiosto sekä pelastushenkilökunta päivittäin elävät.

Jakso lähtee hienosti liikkeelle aamun sarastaessa, mutta päivä tuo eteen järkyttäviä näkymiä.

Näkymät ovat kaikessa koruttomuudessaan pysäyttäviä. Jakso lähtee hienosti liikkeelle aamun sarastaessa, mutta päivä tuo eteen järkyttäviä näkymiä.

Pakolaisilmiön syvä inhimillinen tragiikka hahmottuu ja täsmentyy pikkuhiljaa. Samalla se suhteutetaan eräiden saarelaisten elämään. Viime mainituista keskeisiä hahmoja ovat paikallinen lääkäri sekä 12-vuotias koulupoika.

ILMOITUS

Syntyvä vaikutelma näiden kahden maailman rinnastamisesta on omalla eleettömällä tavallaan hyvin tunnevoimainen: eri maailmat niin lähellä ja samalla niin kaukana toisistaan.

Gianfranco Rosi on tehnyt ohjaaja-käsikirjoittaja-kuvaajana vaikuttavan urakan, jossa on sekä inhimillistä että elokuvallista merkittävyyttä. Kerronnan verkkainen tempo ei ole pinnistettyä taiteellisuutta, vaan fiksusti oivallettu punainen lanka ”Lampedusan tarinalle”. Tältä pohjalta on johdonmukaista, että tärkeässä loppupuolen kohtauksessa aika tavallaan pysähtyy, eikä ihme: otos kuolleiden röykkiöstä pelastetun veneen uumenissa on hätkähdyttävä.

Dokumentissa on monia muitakin erityisen mieleenpainuvia hetkiä. Esimerkkeinä vaikkapa lääkäri kertomassa erään valokuvan taustoja tai nigerialaisten pakolaisten rituaalinomainen istunto vastaanottokeskuksessa.

Dokumenttiprojekti: Fuocoammare – Tuli merellä. TV1 maanantaina 9.10. klo 21.30, sunnuntaina 15.10. klo 12.40. Areena 30 päivää.