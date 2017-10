Pierre Lemaitre nousi jännitysviihteen mestariluokkaan komisario Camille Verhoevenista kertovilla yllätyksellisillä dekkareillaan. Palkintoja on sadellut koto- ja kaukomailta, Suomestakin.

Silmukka on psykologinen jännityskirja ilman rikollisia ja poliiseja. Vuonna 1999 12-vuotias Antoine tappaa vahingossa kuusivuotiaan Rémin ja kätkee tämän ruumiin metsään. Kauhu teosta, pelko ja syyllisyys kalvavat. Antoinesta tuntuu, että jokainen näkee hänen lävitseen.

Pienessä Beauvalin kaupungissa pikku-Rémin katoaminen on iso juttu. Järjestetään etsintäpartioita ja epäillään sieppauksesta milloin ohikulkijoita, milloin oman kaupungin jotenkin epäilyttäviä miehiä. Ruumista ei kuitenkaan löydy ja myrsky peittää jäljet.

Tarinassa siirrytään tälle vuosikymmenelle. Antoine opiskelee lääkäriksi, mutta paluu kotikaupunkiin nostaa kauheat muistot pintaan.

Lemaitre on niin taitava kirjoittaja ja Silmukka niin hyytävä tarina, että sitä on paikoin vaikea lukea. Lukemisen aloitettua sitä ei kuitenkaan voi jättää keskenkään. Antoinen syyllisyyden tunnot ja kaupungin ilmapiiri ahdistavat. Kyseessä on mestariteos, mutta viihteenä Silmukkaa ei voi lukea. Siihen se on liiankin tehokas.

Pierre Lemaitre: Silmukka. Suomentanut Susanna Hirvikorpi. Minerva 2017. 270 sivua.