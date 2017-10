Lehtikuva/Vesa Moilanen

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori nostaa kokoomuksen profiilia kaupunkipuolueena ja haastaa hallitusta sekä suurissa kaupungeissa vihreitä ja demareita.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on viritellyt kaupunkien kapinaliikettä. Hänen kutsumansa 21 suurinta kaupunkia illastaa tänään Helsingissä ja keskustelee yhteistyöstä ja myös maakunnista, sanoipa Vapaavuori mitä tahansa.

Hän on todennut, että maakuntauudistus ei ole keskiössä. Siellä missä kunnat ovat koolla, puhutaan aivan varmasti maakuntauudistuksesta.

Kunnat ovat aivan uudessa tilanteessa, kun keskustan lempiunelma toteutuu. Kokoomus on niellyt maakuntauudistuksen vain pakon edessä. Alunperin Alexander Stubbin johtama kokoomus oli pienin hallituspuolue.

Vapaavuori syöttää sivusta suoraan kokoomuksen maaliin seuraavia eduskuntavaalia ajatellen.

Kokoomus vastaan keskusta

Nyt kokoomuksella on varaa uhota kannatuslukujen keikkuessa selkeästi kärkipaikalla. Puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on tyynnytellyt keskustaa Vapaavuoren kaupunkikapinan mainingeissa.

ILMOITUS

Helsingin pormestari on arvostellut rankoin sanoin hallitusta kaupunkien merkityksen ymmärtämättömyydestä. Eikä vain arvostellut.

Hän tapasi kaupunkiguruna pidetyn Bruce Katzin vaikutusvaltaisesta ajatushautomo Brookings Institutionista. Tiedotus oli pitänyt huolta, että tapaamisesta uutisoitiin näyttävästi Helsingin Sanomissa.

Samassa yhteydessä muistutettiin ympäristö- ja maatalousministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) nuivasta suhtautumisesta kaupungistumiseen. Tiilikainen ilmoitti, ettei hän halua olla vauhdittamassa kaupungistumista.

Tämä oli erikoinen kommentti, sillä hänen vastuullaan oli myös asuntopolitiikka, joka on erityisen tärkeä alue pääkaupunkiseudulla. Keskustalla ei ole mitään pelisilmää kaupunkien suhteen.

Vapaavuori nostaa kokoomuksen profiilia



Vapaavuoren veto on oivallinen kokoomuksen politiikan kannalta. Hän syöttää sivusta suoraan kokoomuksen maaliin seuraavia eduskuntavaalia ajatellen.

Sattumalta kokoomuslainen pormestari ei ole asettunut kaupunkien kapinaliikkeen kärkeen. Vapaavuori on arvostettu puolueensa poliitikko, mutta hän on myös taitava peluri.

Kokoomus ja vihreät taistelevat kaupunkien kannatuksen kärkipaikoista. Vihreät haastoivat kokoomusta Helsingissä häviten. Moni arvioi, että kisasta olisi tullut huomattavasti tiukempi jos vihreiden pormestariehdokkaana olisi ollut joku muu kuin Anni Sinnemäki.

Eduskuntavaaleissa käydään taistelua samoissa kaupungeissa, samoista äänestäjistä. Vapaavuoren projekti nostaa kokoomusta kaupunkipuolueena ja haastaa vihreitä, jotka ovat keikkuneet suurimpien puolueiden joukossa.

Suurista kaupungeista ainakin demaripormestari Lauri Lyly olisi valmis pistämään maakunnat romukoppaan. Perinteisesti demarit ovat olleet suurissa kaupungeissa kärkiroolissa, mutta menettäneet asemiaan sekä kokoomukselle että vihreille ja jossain määrin myös vasemmistoliitolle.

Kuntien ja valtion taistelu kiihtyy



Perinteisesti Helsinki ja Uusimaa ovat olleet muuta maata ja valtiota vastaan. Maakuntauudistuksessakin pääkaupunkiseutu on ollut pakko ottaa huomioon erikoistapauksena. Ei ole järkeä, että vajaan 100 000 asukkaan maakuntaa ja 1,5 miljoonan asukkaan aluetta käsitellään samalla tavoin.

Vapaavuoren vetämä kaupunkiliike on täysin ymmärrettävää ja toivottavaa. Sen ei tarvitse merkitä maaseudun ja pienempien taajamien vastaisuutta. Kaupungistumisesta on kuitenkin otettava kaikki hyvä irti, sillä trendi on tosiasia.

Siten 21 kaupungin kimpan kerääminen on oivallinen veto. Tällä puretaan perinteistä vastakkainasettelua maakuntien Suomen ja pääkaupunkiseudun ja etenkin Helsingin ”herrojen” välillä.

Vastaavaa liikehdintää on vaikea kuvitella ilman maakuntauudistusta. Helsinki on panostanut tätä ennen kuuden suurimman kaupungin yhteistyöhön, mutta se on ollut suhteellisen laimeaa.

Vapaavuori tunnustaa pelkäävänsä, että maakunnat imuroivat tehtäviä lisää tulevaisuudessa. Tämä on ilmiselvää: jo nyt on käyty keskustelua, että itsehallinnollisille maakunnille kuuluisi verotusoikeus.

On selvää myös, että suorilla vaaleilla valittavat maakuntavaltuutetut haluavat enemmän valtaa kuin he ovat nyt saamassa. Tästä käydään vääntöä seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

Etenkin jos keskusta istuu niissä pöydissä.