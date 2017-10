Lehtikuva/Jussi Nukari

Kommentti: Vielä on politiikassa jotain pysyvää, kokoomuksen myrkkypilleri

Hallitusryhmistä yksi lihoo, yksi hiipuu ja yksi ei tahdo saada edes kannattajakortteja kasaan.

Ylen kuukausittain julkaisemissa mielipidemittauksissa merkittävin muutos tällä kertaa oli oli SDP:n paluu toiseksi suurimmaksi puolueeksi 17,3 prosentin kannatuksella. Puolue ohitti uudelleen vihreät (16,6), jonka suurin nousukiito näyttää taittuneen.

Kyse on tuskin siitä, että demarit olisivat löytäneet lukuisten kompurointien jälkeen ihmelääkkeen uuteen nousuun. Kannatushan on edelleen suurimmalle oppositiopuolueelle surkea. Pikemminkin näyttää siltä, että SDP on kasvanut vihreiden kustannuksella.

Vihreät on hävinnyt lähes näkymättömiin sen jälkeen, kun Touko Aalto valittiin joka paikassa suunapäänä esiintyneen Ville Niinistön jälkeen uudeksi puheenjohtajaksi. Niinistö kantoi lähes yksin vastuun puolueen näkyvyydestä. Nyt sitä ei tee kukaan.

Se oli merkittävin muutos, mutta vielä olennaisempaa on keskustan alamäen jatkuminen ja kiihtyminen. Se menetti syys–lokakuussa edelleen hieman kannatustaan ja putosi 15,8 prosenttiin. Eduskuntavaalien 21,1 prosentista on tultu romahtamalla alaspäin, vaikka talous ja työllisyys ovat kääntyneet nousuun.

Keskustan kannatus pysyi yli 20 prosentin tasolla viime vuoden loppuun asti. Tänä vuonna ja erityisesti keväästä lähtien prosentit ovat haihtuneet vauhdikkaasti. Tammikuun 19 prosentista on siis yhdeksässä kuukaudessa lähtenyt yli kolme prosenttiyksikköä.

Pääministeri Juha Sipilän markkinaliberaali linja ei selvästi tyydytä keskustan kannattajia. Ei etenkään, kun hänen erityisessä suojeluksessaan oleva ministeri Anne Berner tuo kerta toisensa jälkeen julkisuuteen kokoomuslaisiksi miellettäviä aloitteita.

Keskustalla on muitakin ministereitä ja puolue- sekä eduskuntaryhmän johtoa, mutta he ovat hiljaa. Onko puolueen linjaa hallituksessa niin vaikea puolustaa?

Keskustan seuraava puoluekokous järjestetään ensi vuoden kesäkuussa Sotkamossa. Sipilä on sanonut jatkoaikeistaan, että se on tulos tai ulos. Tuloksia hän voi sanoa saavuttaneensa, jos talous- ja työllisyyskehitys jatkuu ennustetun kaltaisena. Mutta onko keskustalla enää varaa Sipilään? Hänen johdollaan edessä on samanlainen suurtappio kuin vuonna 2011, jolloin keskusta sai äänistä juuri 15,8 prosenttia.

Kokoomus saa voimaa keskustastakin



Hallitukselle tällaiset gallupit tietävät vaikeita aikoja, koska ainoa joka kasvaa on kokoomus. Se nosti jälleen kannatustaan 0,9 prosenttiyksiköllä ja on 21,7 prosentilla kaukana muiden edellä.

Kolmas ryhmä siniset on 1,5 prosentin porukka, joka ei tahdo millään saada edes 5 000 kannattajakorttia kokoon, että pääsisi puolueeksi.

Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen sanoi Ylelle, että kokoomus saa uutta kannatusta ”katsomosta” ja juuri keskustasta.

– Se ei rauhoita hallitustyöskentelyä, kun hallituspuolueet menevät eri suuntiin. Toinen menee vakaasti omalla linjallaan ja keskustassa alkaa iskeä pieni paniikki, että jotakin pitäisi tehdä suunnan muuttamiseksi.

Politiikassa juuri mikään vanhoista lainalaisuuksista ei enää päde, mutta vielä on yksi jäljellä: hallitusyhteistyö kokoomuksen kanssa on muille myrkkypilleri, joka johtaa kannatuksen katoamiseen. Sen ovat muutkin puolueet kuin keskusta saaneet kokea vuorollaan.

Vasemmistoliiton kannatus oli nyt 8,3 prosenttia. Siinä oli 0,1 prosenttiyksikön askel ylöspäin. Se mahtuu virhemarginaaliin, mutta oli toisaalta toinen kerta peräkkäin, kun kannatuskäyrä oli plus-merkkinen. Sitä ennen tänä vuonna kannatus on joka toisessa Ylen gallupissa noussut, joka toisessa laskenut.

Perussuomalaisille mitattiin nyt 9,9 prosenttia, missä oli notkahdusta 0,4 prosenttiyksikön verran.