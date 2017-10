Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Osapuolet syyttelevät käänteestä toisiaan.

Perjantaina ensi-iltaan tulevaa Marja Pyykön elokuvaa Yösyöttö ei nähdä Finnkinon elokuvateattereissa. Elokuvaa levittävän Nordisk Filmin mukaan syynä on Finnkinon vaatimus saada normaalia suurempi osa elokuvan lipputuloista.

– Emme voi hyväksyä Finnkinon vaatimusta saada lipputuloista normaalia suurempaa osuutta, koska sillä olisi tuhoisat vaikutukset koko kotimaiselle elokuva-alalle. Näiden vaatimusten edessä meille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin todeta, että Yösyöttöä ei tulla näkemään Finnkinon teattereissa. Elokuva on jäänyt surullisella tavalla kotimaista elokuva-alaa uhkaavan tulonjakoneuvottelun panttivangiksi. Tilanne on siis varsin ikävä ja epävarma, toteaa Nordisk Filmin elokuvalevityksen johtaja Katarina Nyman.

Finnkinon käsitys jupakasta on toinen. Sen ja Nordisk Filmin välinen raamisopimus on ollut katkolla viime keväästä lähtien ”Finnkinon useista sopimusneuvotteluyrityksistä ja sopimusehdotuksista huolimatta”, yhtiö tiedotti keskiviikkona.

– Maaliskuusta jatkuneesta sopimuksettomasta tilasta huolimatta Finnkino on jatkanut Nordisk Filmin levittämien elokuvien esittämistä, ja näin Finnkino oli aikonut tehdä myös Yösyöttö-elokuvan osalta. Lipunmyynnin epääminen Finnkinon jo ennakkomarkkinoimalle elokuvalle on Nordisk Filmin oma päätös. Todella valitettava tilanne kaikkien osapuolten kannalta, kommentoi Finnkinon myynti- ja markkinointijohtaja Kalle Peltola, joka vastaa sopimusneuvotteluista levittäjien kanssa.

Finnkino haluaa isomman osan tuotosta



Nordisk Filmin Nymanin mukaan tilanne on järkyttävä koko elokuvatuotannon kannalta.

– Emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että Finnkino jatkossa ottaa vielä isomman osan suomalaisten elokuvatuottajien tuloista. Elokuvatuottajien ja -levittäjien koko ajan kasvaneet investoinnit elokuviin ja niiden markkinointiin ovat kasvattaneet elokuvateatterimarkkinaa, josta Finnkino on hyötynyt valtavasti. Me haluamme pitää suomalaisen elokuvan puolta, sillä on myös Finnkinon etu, että komeassa lennossa oleva suomalainen elokuva voi hyvin. Siksi me toivomme edelleen, että Yösyöttö voidaan nähdä myös Finnkinon teattereissa, toteaa Nyman.

Nordisk Film pyrkii sopimaan elokuvalle korvaavia näytöksiä itsenäisissä teattereissa ja etsii mahdollisia uusia esityspaikkoja, mutta tilanne on vaikea, koska Finnkino hallitsee 70 prosenttia suomalaisista elokuvateattereista.

Finnkino kuuluu amerikkalaiseen AMC-elokuvateatteriketjuun.

Yösyöttö perustuu Eve Hietamiehen romaaniin. Sen ovat käsikirjoittaneet Marko Leino ja Marja Pyykkö. Pääosassa nähdään Petteri Summanen. Elokuvan tuottajana toimii Markus Selin Solar Films Oy:stä.