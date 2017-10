Yle Kuvapalvelu

Ei suojaa Irakissa (Nowhere to Hide, 2016) on irakilais-ruotsalais-norjalainen yhteistuotantoelokuva, ja se on nimensä veroinen. Dokumentti vie Keski-Irakiin, josta viitisen vuotta sitten alettiin puhua ”Kuoleman kolmiona”. Ennen niin rauhallinen alue muuttui kerralla maan vaarallisimmaksi.

Yhdysvaltalaisten miehittäjien poistuttua Irakista vuoden 2011 lopussa tilanne alkoi nopeasti riistäytyä maan hallinnon käsistä. Alkoivat eri ryhmittymien väliset taistelut, kuvaan astui myös Isis.

Sairaanhoitaja Nori Sharif suostuu käsikirjoittaja-ohjaaja Zaradasht Ahmedin pyyntöön ja alkaa kuvata kotikaupungissaan Jalawlassa. Viiden vuoden urakka käynnistyy joulukuussa 2011. Tuolloin Sharif on toiveikas: ”Minulla ovat asiat hyvin, toisin kuin monilla muilla, jotka sota on runnellut joko fyysisesti tai henkisesti”.

”Sota seuraa mukana kuin ilkeä noita.”

Sharif tekee arvokasta työtä välittämällä näkymiä maailmasta, jossa sota tavallisten ihmisten ympärillä on muuttunut jokapäiväiseksi todellisuudeksi. Sotavammoihin erikoistunut lääkäri Mudhaffar toteaa lakonisesti: sota-alueilla vaikutukset iskevät kovimmin köyhiin. Asia saa tapahtumissa konkreettista faktaa.

Eräässä kohtauksessa pieni miesjoukko aprikoi elämää ympärillään ja heittää ilmoille mielenkiintoisia pointteja – esimerkiksi sen, miten selkkauksilla on vaihtuvat asetelmat, ja ne vaihtuvat parin vuoden välein. Sharif käyttää tilanteessa osuvasti omaa ammattikieltään: tätä sotaa ei ole osattu diagnosoida, varsinainen taudinaiheuttaja pysyy piilossa.

Vuonna 2013 taistelut kiihtyvät ja ennen pitkää myös Sharif perheineen on uhrin asemassa. Koti vaihtuu pakolaisleiriksi, mikä aiheuttaa ymmärrettävää katkeruutta. Sota seuraa mukana kuin ilkeä noita, toteaa Nori Sharif.

Ei suojaa Irakissa on kaikessa koruttomuudessaan puhutteleva dokumentti. Ruohonjuuritason näkökulma on suora ja arvokas. Sanomasta vastaavat tavalliset ihmiset omalla äänellään, omilla kokemuksillaan ja kohtaloillaan, joissa yhtäkkiset käänteet ja kaiken menettämisen uhka ovat jatkuvasti läsnä.

