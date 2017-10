Jarkko Mänttäri

Työssä vielä olevat ja eläkeläiset ovat katselleet silmät ymmyrkäisinä viime aikojen tapahtumia. On ollut esillä kikyjä ja muuta ilmaista työtä tehtäväksi, Sipilän hallitus on syönyt lomarahoja jne. Työntekijäliitot tuntuvat suostuvan mihin hyvänsä työolojen ja palkkojen huononnuksiin.

Työolojen parannukset on saavutettu ankarien ja raskaitten työtaistelujen avulla. Ei niistä pidä myöskään luopua ilman taistelua. Ei sittenkään, vaikka Lauri Lylylle on luvassa pormestarin paikka Tampereella. Kyllähän se on tiedossa kaikille kuinka porvari muistaa hyviä palveluksia tehnyttä ay-johtajaa. Nyt ei enää riitä 6.12. jaettavat killuttimet, niitä ei voi syödä eikä juoda.

Työntekijät voisivat vastata usealla tavalla pakolliseen ilmaistyöhön. Esimerkiksi kolmen päivän sairausloma piristäisi kummasti väsynyttä kehoa.

Työntekijäliitot tuntuvat suostuvan mihin hyvänsä.

Historiasta pitäisi ottaa oppia, ettei porvaristolle tule antaa liian suurta valtaa. Myös paikallisia militaristeja tulee tarkkailla, vallan menetyksen uhatessa he ovat valmiita käyttämään aseita omia kansalaisia vastaan.

Milloin ay-johtajista joku on maininnut sanan yleislakko. Se on monelle kauhistuttava sana, mutta oikein käytettynä työläisille mahdollisuus muutokseen. Toivoisin ay-johtajien selkärankana toimivan aladobin vaihdettavaksi teräkseen.

Reino Welling

Paperiliiton eläkeläinen

Jämsänkoski