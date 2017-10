All Over Press/Ilmari Herranen

Pekka Sauri: Jäävät valtionhallinnon etäispäätteiksi.

Sote-palveluiden siirto kunnilta vahvemmille organisaatiolle on järkevää. Näin väittää entinen Helsingin apulaiskaupunginjohtaja, pitkän linjan vihreä poliitikko Pekka Sauri. Hän esitteli maanantaina uuden Kunnat jälkeen soten –kirjasensa. Se julkaistiin Kunnallisalan kehittämissäätiön KAKS:n Polemia -sarjassa.

– Palvelut kannattaa järjestää tuotantotalouden näkökulmasta parhaalla mahdollisella hyötysuhteella, totesi Sauri, joka kuitenkin epäilee hallituksen mallin mukaista maakuntauudistusta.

Saurin mielestä esitetyt sotepalvelualueet eivät palvele hallituksen maakuntauudistuksen periaatetta.

Maakunnista tulee vallattomia



Saurin mielestä on vaikea kuvitella, että 18 maakunnan malli kestäisi aikaa ja jäisi pysyväksi.

Yhtenä ongelmana Sauri pitää sitä, että maakunnille ei ole tulossa verotusoikeutta. Sote-palvelujen rahoitus tulisi jatkossakin valtiolta.

– Mallissa on yritetty yhdistää maakuntahallinnon perustaminen ja sote-palveluiden tuottaminen. Maakuntien asema on esitetyssä mallissa liian heikko. Maakunnista on tulossa valtiovallan alueellisia etäispäätteitä, Sauri naurahtaa.

Hänen mielestään ilman todellista valtaa jäävän maakuntavaltuuston valitseminen suorilla vaaleilla ei näytä perustellulta.

– Maakuntien olemusta ja maakuntavallan oikeutusta tai tarkoitusta koskeva keskustelu on ollut paljon vähäisempää kuin tehtävien jakamista tai maakuntien määrää koskeva poliittinen keskustelu, Sauri toteaa Kunnat jälkeen soten -kirjasessaan.

Saurin mukaan Suomen tuleva maakuntahallinto jää kauas muiden Euroopan maiden vastaavasta.

– Joku voisi kuvitella, että sote-palveluiden siirtäminen maakuntiin veisi suomalaista järjestelmää lähemmäs ruotsalais-pohjoismaalaista. Tämä on turha luulo.

Asukkaiden kunta on avoin



Kun sote-palvelut siirtyvät maakunnille, kunnille avautuu Saurin mukaan mahdollisuus muuttua viime vuosisadalla rakentuneesta palvelukoneesta asukkaidensa yhteisöksi.

– Kuntien on syytä varautua tähän rooliin hyvissä ajoin, Sauri kehottaa.

Hän patistaa kuntia ottamaan tavoitteekseen avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden.

– Tämä tarkoittaa esimerkiksi tietopyyntöihin vastaamisen, sosiaalisen median käytön ja kunnan keräämän tiedon avaamisen kunnan toimintakulttuuriin ja -käytäntöihin.

Ilman avoimuutta kunta ei hänen mukaansa tule pärjäämään.

Pekka Sauri tuli apulaiskaupunginjohtajana tunnetuksi siitä, että jakoi tietoa sotessa.

Ovatko kunnat oppineet avoimemmiksi?

– Osa on, osa ei. Avoimuuden aste vaihtelee nollasta sataan.