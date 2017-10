Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Europarlamentaarikko Merja Kyllönen pitää Espanjan hallituksen toimintaa Kataloniassa täysin tuomittavana.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko, presidenttiehdokas Merja Kyllönen arvostelee Espanjan pääministerin Mariano Rajoyta väkivaltaisuuksiin johtaneista toimista Katalonian kansanäänestyksessä. Poliisiväkivalta on tuomittu laajasti, ja Kyllönen vaatiikin, että Katalonian tilanteesta keskustellaan parlamentissa tällä viikolla.

– Pääministeri Rajoy on ollut katalonialaisten vaatimuksille kuuro jo vuosia, ja nyt kuurous on vaihtunut väkivallaksi. Oli Katalonian tulevaisuudesta mitä mieltä hyvänsä, ei tällaista toimintaa voi hyväksyä. Kansalaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä, sanoo Kyllönen viitaten viikonvaihteessa kansalaisiin kohdistuneeseen väkivaltaan.

– Euroopan historiasta ei ole nähtävästi opittu mitään, sanoo Kyllönen.

Europarlamentin vasemmistoryhmä vaatii keskustelua

Europarlamentin vasemmistoryhmä vaatii keskustelua

Europarlamentin vasemmistoryhmä GUE/NGL vaatii EU:ta rauhoittamaan tilanteen Espanjassa Katalonian kansanäänestyksen väkivaltaisen tukahduttamisen jälkeen ja on pyytänyt aihetta lisättäväksi täysistuntoviikon agendalle. Kyllönen kuuluu tähän ryhmään parlamentissa.

Ryhmän puheenjohtaja Gabi Zimmer pitää väkivaltaa hyökkäyksenä demokratiaa vastaan.

– EU ei voi sulkea silmiään Katalonian järkyttäviltä tapahtumilta, vaan EU:n on puolustettava kansalaisten perusoikeuksia, Zimmer sanoo.

Myös EU-parlamentin vihreä ryhmä on vaatinut aiheesta keskustelua.