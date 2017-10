Lehtikuva/Pau Barrena

Espanjan poliisin raju väkivalta Katalonian kansanäänestyspaikoilla yllätti ja järkytti sunnuntaina.

Kataloniasta sunnuntaina tulleissa kuvissa näkyi, miten poliisit ikään ja sukupuoleen katsomatta ampuivat ihmisiä kumiluodeilla, pamputtivat ja heittivät alas portaita. Katalonian aluehallinnon mukaan noin 850 ihmistä loukkaantui.

Väkivalta tuomittiin laajalti myös Katalonian varsinaisen itsenäisyysliikkeen ulkopuolella.

Barcelonan vasemmistolainen pormestari Ada Colau vaati Espanjan pääministeri Mariano Rajoyta eroamaan. Colaun mukaan Rajoy ei ole etsinyt ratkaisuja, vaan on piiloutunut poliisien taakse rauhanomaisia ja puolustuskyvyttömiä kansalaisia vastaan.

Tiistaina Kataloniassa aiotaan järjestää yleislakko poliisin kovia otteita vastaan.

Miksi EU vaikenee?

Ennen sunnuntain kansanäänestystä mielipidetiedustelut kertoivat, että enemmistö katalonialaisista ei ole Katalonian itsenäisyyden kannalla, mutta enemmistö heistä kyllä puolustaa oikeutta kansanäänestykseen. Espanjan perustuslain mukaan kansanäänestys voitaisiin järjestää vain Espanjan keskusvallan suostumuksella.

Ensi arvioiden mukaan brutaali poliisiväkivalta kääntyy pääministeri Rajoyn pyrkimyksiä vastaan. Siitä voi tulla käännekohta, jonka jälkeen Katalonian halu itsenäisyyteen vain kasvaa. Sunnuntaina raportoitiin protesteista poliisin toimintaa vastaan myös sellaisilla Katalonian paikkakunnilla, joilla väestön enemmistö on muualta Espanjasta tulleiden jälkeläisiä.

Laajalti on ihmetelty myös sitä, miksi Euroopan unioni vaikenee Katalonian tapahtumista, kun se on niin altis arvostelemaan viranomaisten väkivaltaa muualla. On huomautettu, että on eri asia pitää kansanäänestystä laittomana kuin vastata siihen raa’alla väkivallalla.

Tuhansia mellakkapoliiseja

Pääministeri Rajoy ilmoitti jo etukäteen, että kansanäänestyksen toimittaminen estetään. Keskusvalta lähetti Kataloniaan 16 000 mellakkapoliisia ja puolisotilaallisen Guardia Civilin jäsentä.

Osana Katalonian itsehallintoa sillä on omat poliisivoimat, Mossos d’Esquadra. Madridin keskushallinto ilmoitti ennen kansanäänestystä alistavansa nämä väliaikaisesti Espanjan sisäministeriön alaiseksi, mutta ne pysyivät etupäässä sivussa sunnuntain tapahtumista.

Sen sijaan katalonialaiset palomiehet muodostivat ihmisketjuja mellakkapoliisien ja kansalaisten väliin, ja poliisi pahoinpiteli myös heitä.

”Itsenäisyysjulistus lähipäivinä”

Katalonian pääministeri Carles Puigdemont oli ilmoittanut etukäteen, että Katalonia antaa äänestysprosentista riippumatta itsenäisyysjulistuksen, jos kyllä-äänet voittavat.

Sunnuntai-iltana Puigdemont ilmoitti, että suurimmalla osalla äänestyspaikoista äänestys oli kaikesta huolimatta saatu toimitettua. Äänestysprosentti oli hänen mukaansa 42,3 ja äänestäneistä 90 prosenttia kannatti itsenäisyyttä.

Katalonian viranomaisten mukaan 5,3 miljoonasta äänioikeutetusta äänesti 2,2 miljoonaa. Laskematta jäi 750 000 ääntä joko sen vuoksi, että poliisi esti äänestämisen tai vei vaaliuurnat.

Puigdemont sanoi sunnuntaina, että Katalonia antaa itsenäisyysjulistuksen lähipäivinä.

Vasemmistopormestari

Puigdemontin edustama Katalonian suurin puolue on vaatinut itsenäisyyttä jo pitkään. Muilta osin se on keskustaoikeistolainen.

Lisäksi Katalonian alueparlamentissa itsenäisyyttä ajaa pienempi vasemmistolainen puolue (CUP), joka aiemmin keskittyi vain aluetasolle ja osallistui koko Katalonian vaaleihin ensimmäistä kertaa vasta 2012.

Ada Colau valittiin Barcelonan pormestariksi 2015 useiden vasemmistoryhmien muodostaman Barcelona en Comú -koalition ehdokkaana.

Colaun johtama Barcelonan kaupunki ei osallistunut kansanäänestyksen järjestelyihin.

Koko Espanjan tason vasemmistopuolue Podemos on puolustanut oikeutta kansanäänestykseen.