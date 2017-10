Jussi Joentausta

Suurin osa kouluista on joutunut leikkaamaan yli kymmenesosan budjetista ja oppilaitoksista katosi viime vuonna 1 600 työpaikkaa.

Kansanedustaja Matti Semi on huolissaan ammatillisen koulutuksen leikkausten vaikutuksista Itä-Suomessa. Ammatillinen koulutus on merkittävässä asemassa nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä, koska pelkän peruskoulun varassa on vaikea työllistyä. Peruskoulun päättävistä noin puolet jatkaa ammatilliseen koulutukseen. Nuorten syrjäytyminen näyttää erilaiselta maan eri osissa ja se on ollut kasvussa erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa

– Ammatillisen koulutuksen on oltava saavutettavissa joka puolella Suomea, ja hallituksen leikkaukset ovat vakava uhka saavutettavuudelle. Hallitusten leikkausten vuoksi ammatillisen koulutuksen valikoima heikkenee Itä-Suomessa. Tämä saa nuoret muuttamaan kotiseudultaan, mikä on suuri ongelma Itä-Suomelle. Itä-Suomi on väestökehitykseltään ikääntyvää ja huoltosuhde on heikko. Tämän vuoksi on tärkeää, että toisen asteen koulutukseen satsataan Itä-Suomessa.

Ammatillisen koulutuksen leikkauksien mittakaava on suuri. Leikkausten seurauksena suurin osa kouluista on joutunut leikkaamaan yli kymmenesosan budjetista ja oppilaitoksista katosi viime vuonna 1 600 työpaikkaa.

– Voimme vain kuvitella, miten näin merkittävät irtisanomiset vaikuttavat opetuksen sisältöön ja oppilaitosten ilmapiiriin. Tälle kehitykselle ei näy loppua, sillä noin 40 prosenttia leikkauksista on edelleen toimeenpanematta.

Lähiopetusta karsittu



Huolestuttavaa on, että säästöjen keskellä ammatillisissa oppilaitoksissa on jouduttu vähentämään lähiopetusta, mikä kolahtaa erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin opiskelijoihin.

– Kaikki nuoret tarvitsevat opettajan tukea aikuistumisen kynnyksellä, vaikka monelle itsenäinen ote opiskeluihin sopii. Lähiopetus on erityisen tärkeää oppilaille, joilla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai mielenterveys- tai päihdeongelmia. Se on tärkeää myös maahanmuuttajien koulutuksessa.

Semi on tyytyväinen siihen, että viime aikoina on keskusteltu toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuuteen siirtymisestä.

– Siirtymistä oppimateriaalien maksuttomuuteen pitää nyt pikaisesti selvittää. On hälyttävää, että rahanpuute on hyvin yleinen syy keskeyttää opinnot toisella asteella. Ammattikoululaiset myös karsivat opiskeluvaihtoehtojaan hinnan perusteella. On itsestään selvää, että valmistuminen viivästyy ja opintoja keskeytetään, jos ei saa opiskella sitä, mitä haluaa.

Matti Semi puhui viikonloppuna Pohjois-Karjalassa. Tapahtumat olivat osa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän Hyvinvoinnin tulevaisuus -kampanjaa. Kampanjan aikana kansanedustajat kiertävät ympäri Suomen keskustelemassa hyvinvoinnin tulevaisuudesta.