Eräässä äänestyksessä Rio de Janeiro nostettiin maailman seksikkäimmäksi kaupungiksi. Asiasta ottaa tarkemmin selvää brittitoimittaja Stacey Dooley. Hän kiertää tyylilleen uskollisesti paikasta toiseen Riossa ja vierailee myös Sao Paulossa.

Ensimmäiseksi Dooley tapaa jykevää machonäkökulmaa edustavan Oskar Maronin. Menestyvä keski-ikäinen mies on erikoisen seksiskenen tunnetuimpia hahmoja maassaan. Lyhyesti: äijän isännöimä ylellinen Bahamas-klubi on keskittynyt varakkaan väen heteroseksiin.

Maronin mielestä klubilla työskentelevät naiset ovat tyytyväisiä osaansa. Ohjelman loppupuolen haastattelu kertoo, että kaikkien kohdalla asia ei ole näin.

Kiinnostavimmat episodit liittyvät katutasolle ja transnaisiin. Heitä sanotaan olevan Brasiliassa yli miljoona ja heistä puolestaan 90 prosenttia ei pysty ansaitsemaan elantoaan ilman seksityötä.

Muuta työtä ei irtoa, meihin on isketty leima, toteaa surullisena työläiskaupunginosassa isoäitinsä kanssa asuva Barbara. Hänen lohtunaan on sambatanssi, jonka puitteissa hän on menestynyt Rion kuuluisia karnevaaleja myöten.

Barbaran lisäksi Dooley tutustuu lähemmin 21-vuotiaaseen Aninyaan. Työväenluokkainen tausta ja todellisuus on hänelläkin, mistä saadaan valaisevaa ja koruttoman kaunista näyttöä kotikulmille tapahtuvan vierailun myötä.

Ei helppoa elämää, eikä välttämättä kovin pitkään kestävää: transnaisten elinajan odotteeksi näillä kulmilla ja näissä kehissä kerrotaan vaivaiset 30 vuotta. Oma osansa on myös ihmisten ennakkoluuloilla ja väkivallan uhalla.

Valtavirran seksin merkeissä vieraillaan Rion suurimmalla punaisten lyhtyjen alueella. Sitä hallitsee rikollisjengi, mutta vapauksiakin on, samoin naisten keskinäistä solidaarisuutta, siitä pitävät huolen baarinpitäjä Carla sekä kahden pikkupojan yksinhuoltajaäiti Viviane.

Stacey Dooley: Seksin pimeä puoli, osa 2/3: Brasilia. TV2 sunnuntaina 1.10. klo 22.05, tiistaina 3.10. klo 19.00. Areena.