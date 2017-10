All Over Press/Mikhail Metzel

Pintaa syvemmältä

Yhdysvaltain ja Venäjän äärioikeistolaisilla on yhteinen kammo maahanmuuttajia kohtaan. Tämä käy ilmi myös Facebook-yhtiön selon-teosta vuosina 2015–2017 saamistaan ilmoituksista Pietarissa sijaitsevalta ”trollitehtaalta”.

Nämä ilmoitukset ovat koskeneet yleisötilaisuuksia eri puolilla Yhdysvaltoja. Eräs niistä järjestettiin 27. 8. 2016 Idahon Twin Falls -kaupungissa, joka oli ottanut vastaan paljon pakolaisia. Tilaisuutta ”Kansalaiset ennen pakolaisia” mainostettiin näin: ”Meidän on lopetettava muslimipakolaisten vastaanotto. Vaadimme kaikkien muslimipakolaisiin liittyvien tapausten avointa ja perusteellista tutkimista. Kaikki virkamiehet, jotka peittelevät näiden rikollisten tekoja, on erotettava!”

Toiminnalla on voitu tappaa internet keskustelu-areenana Venäjällä.

Tilaisuuden järjestäjäksi mainittiin Secured Borders -yhteisö, joka vastustaa maahanmuuttoa. Maaliskuussa 2017 se paljastui venäläiseksi peitejärjestöksi. Kun Facebook elokuussa 2017 sulki sen sivun, sillä oli 133 000 seuraajaa.

Hyökkäykset Twin Fallsin pakolaisia vastaan eivät kuitenkaan alunperin lähteneet Venäjältä. Amerikkalaiset äärioikeistolaiset sivustot Breitbart, InfoWars ja WorldNetDaily olivat jo viime vuoden alusta lähtien julkaisseet hälyttäviä juttuja kaupunkiin tulleista pakolaista.

Yksistään Breitbart, jonka päätoimittaja on Donald Trumpin alkukauden keskeisiin neuvonantajiin kuulunut Steve Bannon, julkaisi viime vuoden elokuussa 37 juttua Twin Fallsin maahanmuuttajista. Aihe oli siis Yhdysvaltain äärioikeistolaisten kehittämä, mutta he saivat tukea Venäjän samanmielisiltä ”trolleilta”.

Tämä ”trollitehdas”, viralliselta nimeltään Internet Research Agency, sijaitsee pietarilaisessa merenrantalähiössä Olginossa. Sen omistaa Jevgeni Prigozhin, monitoiminen mies, joka lähinnä tunnetaan Vladimir Putinin keittiömestarina. Prigozhin vaikuttaa kuitenkin monella alalla ja hänen toimintansa osoittaa, kuinka pitkälle yksityistäminen on ehtinyt Venäjällä. Sanotaan, että hänellä on pieni yksityisarmeija, joka on sotinut Ukrainassa ja Syyriassa.

Prigozhinin nuoruus oli ankea. Hän kävi urheilupainotteisen sisäoppilaitoksen ja pyrki sen jälkeen hiihtäjäksi, mutta huonolla menestyksellä.

Vuonna 1979, täytettyään 18, hän sai ehdollisen tuomion varkaudesta ja kaksi vuotta myöhemmin 12 vuotta vankeut-ta ryöstöstä rikollisryhmän jäsenenä, petoksesta ja alaikäisten pakottamisesta prostituutioon. Tuomiosta hän suoritti yhdeksän vuotta.

Viime vuosina Prigozhin on pyrkinyt oikeusteitse pakottamaan Venäjän Wikipediaa vastaavan Jandex-tietopalvelun poistamaan hänen nuoruudestaan kertovat tiedot, viitaten uuteen lakiin ”oikeudesta tulla unohdetuksi”. Osittain hän on onnistunut, tiedot hänestä ovat hataria ja ristiriitaisia.

Vapauduttuaan vuonna 1990 Prigozhin lähti isäpuolensa kanssa hotdog-alalle keittäen kotona sinappia ja levittäen hotdog-aineksia kymmeniin ellei satoihin kioskeihin Pietarin alueella. Tästä hyvästä hän joutui lahjomaan mafiaa.

Seuraavaksi Prigozhin vanhan luokkatoverinsa kanssa pani alulle Pietarin ensimmäisen ruokakauppaketjun Kontrastin ja perusti yhteiskeittiön kioskeja ja ruokakauppoja varten. Hän oli Kontrastin johtaja, vaikka omisti vain 15 prosenttia siitä. Tämä kuvio toistui myöhemmin – hän ehkä oli vähemmän rahakas, mutta sen sijaan tehokas johtaja.

Seuraavaksi Prigozhin työkaverinsa kanssa perusti ensimmäisen hienostoravintolan, Vanhan Tullihuoneen, ja kohta sen jälkeen vanhaan laivaan rakennetun Uuden Saaren. Tänne Vladimir Putin kesällä 2001 kutsui Ranskan presidentin Jacques Chiracin illalliselle. Tapansa mukaan Prigozhin tarjoili herroille itse, ja Putin piti hänen keittiömestarin ja hovimestarin taidoistaan. Prigozhin solmi suhteita Putinin autonkuljettajiin ja turvamiehiin.

Toukokuussa 2002 Putin tuli Uuteen Saareen syömään presidentti George W. Bushin kanssa ja seuraavana vuonna hän vietti syntymäpäiväänsä siellä. Tässä vaiheessa Prigozhin oli jo lunastanut muut osakkaat ulos yhtiöistään ja laajentanut niiden toiminnan Moskovaan ja muualle, muun muassa melkein kaikkiin sotilastukikohtiin. 2010-luvulle tultaessa hän oli jo rikas mies ja lensi yksityiskoneissa.

Kesällä 2013 Prigozhin perusti Internet Research Agencyn Olginoon ja pestasi sinne nuoria ihmisiä Venäjän virallisesta Nashi-nuorisoliikkeestä, lähinnä hoitamaan nuorten valistusta. Toiminta kohdistui alkuun Kremlin kriitikoita vastaan Venäjällä, myöhemmin myös ulkomaille.

Vastaavaa toimintaa oli jo ollut vuosia, ilmeisesti Nashin ohjauksessa, mutta nyt se keskitettiin Olginoon. Sen tehokkuudesta on kiistelty – kun väitetään, että omat kannattajat murhasivat oppositiojohtaja Boris Nemtsovin lisätäkseen sympatioita oppositiota kohtaan, se ei ole tuntunut uskottavalta. Sen sijaan tällä toiminnalla on voitu tappaa internet keskusteluareenana Venäjällä.

Kansainvälisesti taas toiminta Yhdysvaltain äärioikeiston puolesta saattaa tuoda tuloksia. Mutta kuka sitä rahoittaa?