Kirja

Elokuva Ihmeotukset ja niiden olinpaikat sai ensi-iltansa viime vuonna. Nyt Potter-kirjoistaan tunnetun J. K.Rowlingin elokuvakäsikirjoitus on julkaistu samannimisenä kirjana. Rowling-fanit todennäköisesti ottavat kiitollisina vastaan kaiken, mitä suosikkikirjailija tuottaa. Käännöstyö on laadukas kuten Jaana Kaparilta on totuttu odottamaan. Tekstin toimii ilman elokuvan kuvitusta.

Ihmeotukset seikkailevat 1920-luvun New Yorkissa. Päähenkilö on Tylypahkasta karkotettu velho Lisko Scamander, jolla ei kaikki mene aina ihan oppikirjan mukaan.

Pistokokeiden jälkeen tarvitaan laastaria.

Elokuvan ikäsuositus on 12 vuotta, mutta kirja sopii jo hieman nuoremmillekin. Lukijan mielikuvituksesta ja kokemusmaailmasta riippuu, millaisia mielikuvia elokuvakäsikirjoituksen kohtaukset synnyttävät. Tarinan myötä raunioituu rakennuksia ja muutama jästi menettää henkensäkin, mutta loppu on jokseenkin onnellinen.

Näytelmäkirjallisuus on vakiintunut kirjallisuuden laji, mutta elokuvakäsikirjoituksia on harvemmin julkaistu suurelle yleisölle.

Kirjan lopussa on käsikirjoituksessa käytettyjen termien selostukset. Niiden kautta avautuu elokuvakerronnan kielioppi, jolla loihditaan erilaisia tunnelmia ja jännitystä. Kirjaa voisi käyttää peruskoulussa elokuvakerronnan opetukseen.

ILMOITUS

Paula Norosen Yökoulu ja kauheat naapurit on helppolukuinen, jäätävän jännäksi luonnehdittu peruskoulun alakoululaisille sopiva kirja. Norosen Supermarsun tarinat ovat saaneet tässä ikäryhmässä suuren suosion.

Yökoulun juonen käänteisiin mahtuu hirtehistä huumoria, jossa pistokokeiden jälkeen tarvitaan laastaria ja ruokalassa tarjotaan itkeviä nakkeja. Perinteiset käsitykset ja arvotukset kääntyvät kirjassa päälaelleen.

Yökoulun äänekäs öinen toiminta uhkaa loppua hiljaisuutta rakastavien naapurien valituksiin. Yhteiset pelisäännöt onneksi löydetään, ja erilaiset naapurukset jatkavat rinnakkaiseloaan.

Tästä voisivat tosielämän nimby-naapurit ottaa opiksi, erilaisuuden ei tarvitse johtaa sovittamattomiin selkkauksiin..

J.K. Rowling: Ihmeotukset ja niiden olinpaikat. Suomennus Jaana Kapari. Tammi 2017. 101 sivua.Paula Noronen: Yökoulu ja kauheat naapurit. Kuvitus Kati Närhi. WSOY 2017. 54 sivua.