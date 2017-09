Yle Kuvapalvelu

Julianne Moore hoitaa roolinsa naispääosan Oscarin arvoisesti Lisa Genovan menestysromaanin filmatisoinnissa Edelleen Alice (Still Alice, 2014). Moore tuo roolityöllään ihailtavan sävykkäästi esiin viisikymppisen naisen sekä tarmokkaan että pikku hiljaa haurastuvan puolen.

Päähenkilön, arvostetun kielitieteen professorin, elämä on muuttumassa pikku hiljaa raunioiksi. Syynä on neurologin diagnoosi: Alice sairastaa varhaisiän Alzheimerin tautia. Se todetaan jo alkutapahtumissa, joten painopiste on naisen nopeasti etenevän sairauden kuvaamisessa.

Sairaus heijastuu väistämättä myös lähipiiriin. Siihen kuuluvat lääkäripuoliso (Alec Baldwin) ja kolme aikuista lasta. Jälkimmäisten joukossa Kristen Stewart yllättää sympaattisella roolityöllään porvarisperheen boheemityttönä.

Elokuvasta muotoutuu vakavan sairauden varjostama fiksusti tunteikas avio-, perhe- ja ihmissuhdedraama ja sanomaleffa. Sen käytäntöön ei kuulu monien meistä läheistensä kautta kokema Alzheimerin raadollisempi arki.

Richard Glatzerin ja Wash Westmorelandin ohjaama leffa kelpaa luokitella tyylitietoiseksi nenäliinafilmi, siinä ei sorruta imelään yleisön kosiskeluun vaivaannuttavan paijailun merkeissä. Näin musiikkiraidallakaan eivät soi siirappiset jousitaustat tai pianon luritukset. Tarina on tunnekylläinen luonnostaan.

