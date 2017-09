Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

”Työntekijöiden aseman parantuminen on idealismia vailla arjen realismia.”

Yli sata kansanedustajaa allekirjoitti perjantaina eduskunnalle jätetyn lakialoitteen työvoiman saatavuusharkinnasta luopumiseksi. Kansanedustajien mukaan saatavuusharkinta pikemminkin vaikeuttaa työmarkkinoiden toimintaa ja heikentää työntekijöiden autonomiaa kuin suojelee kotimaista työvoimaa. Hankalan järjestelmän seurauksena Suomesta myös käännytetään työssä käyviä ihmisiä, jotka ovat työnantajankin mielestä erinomaisia työntekijöitä.

Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa jo ennen työntekijän oleskeluluvan myöntämistä TE-toimisto selvittää, onko työmarkkinoilla saatavilla työhön sopivaa työvoimaa sekä huolehtii, ettei työntekijän oleskeluluvan myöntäminen estä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman työllistymistä.

Paljon kiistoja jo etukäteen aiheuttaneen aloitteen ensimmäisiä allekirjoittajia ovat Anna Kontula (vas.), Juhana Vartiainen (kok.), Veronica Rehn-Kivi (r.), Emma Kari (vihr.) ja Tytti Tuppurainen (sd.)

Aloite jakaa myös eduskuntaryhmiä. Vasemmistoliiton Jari Myllykoski kertoi perjantaina, ettei hän hyväksy aloitetta. Myllykosken mukaan tarveharkinnan poisto lisäisi riskiä alipalkkaukseen ja muuhun harmaaseen talouteen.

– Työmarkkinat mullistuivat, kun Itä-Euroopan uusien EU-jäsenmaiden työntekijät tulivat. Alipalkkauksen kaltaiset ilmiöt ja harmaa talous yleistyivät. Tämä syrjäyttää työmarkkinoilta suomalaisia työntekijöitä ja myös sellaisia yrittäjiä, jotka haluavat hoitaa työantajavelvoitteensa kunnialla, Myllykoski perustelee.

Hän sanoo ymmärtävänsä lakialoitteen ajatuksen EU:n ulkopuolisten työntekijöiden aseman parantamisesta, mutta muistuttaa, että tarveharkinnan poisto johtaisi yhteiskunnan kannalta haitalliseen, hallitsemattomaan muutokseen.

– Työntekijöiden aseman parantuminen on idealismia vailla arjen realismia. Sekä EU:n itäisissä jäsenmaissa että EU:n ulkopuolella on niin matalan palkkatason maita, että tie palkkojen halpuuttamiseen on käytännössä rajaton.

Myllykosken mukaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden parantamiseen on löydettävissä parempia keinoja kuin työvoiman tarveharkinnan poisto.

– Tarvittaisiin positiivisia kannustimia työttömyysturvaan, kuten ansiosidonnaisen päivärahan osittaminen, toimivia muuttokannustimia, kuten asunnon myynnin voittoverosta vapauttaminen työn perässä muutettaessa. Toisaalta tarvitaan muuntokoulutusta, työttömien koulutuksen parantamista ja liikkuvuutta tukevaa asuntopolitiikkaa.

– Emme voi yksinkertaisesti vain nostaa käsiä pystyyn kotimaan työttömyysongelman suhteen ja tuoda ulkomailta työntekijöitä, joiden ainoa kilpailuvaltti kotimaisiin työttömiin nähden voi olla heidän hintansa, Myllykoski sanoo.

