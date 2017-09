Työttömyyden vähentäminen ykköstavoitteeksi

Heikki Taimio

s. 1953

Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija

Talous ja Yhteiskunta -lehden toimittaja.

Harrastaa kuntosalia, hiihtoa ja matkailua.

Selfie

Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija ja tiedottaja Heikki Taimio, valmistuit kansantaloustieteestä vuonna 1978. Millainen Suomen talous on nyt verrattuna siihen ajankohtaan?

– Keskimääräinen elintasomme on kaksinkertaistunut, mutta tuloerot ovat paljon suuremmat. 1978 olimme jo lähestymässä historiamme pienimpiä tuloeroja, jotka saavutimme 1980-luvulla, mutta sitten ne repesivät taas. Työttömiä on nyt paljon enemmän, vaikka silloinkin oli melko vaikeat ajat. Taloutemme on nyt paljon avoimempi ja markan tilalla on euro – itsenäisen talouspolitiikan mahdollisuudet ovat paljon heikommat.

Miksi valitsit alaksesi taloustieteen ja tekisitkö saman valinnan uudelleen?

– Otin pääaineekseni ensin tilastotieteen, mutta vaihdoin pian taloustieteeseen, koska se tarjosi kiinnostavampaa sisältöä tilastojen ja matematiikan lisäksi. Nykyään en osaisi kuvitella mitään mielenkiintoisempaa alaa kuin taloustiede. Taloudesta on niin paljon kaikkea kiinni.

Olet viime vuosina itse seurannut ainakin hyvinvointivaltion muutoksia ja yleisesti julkisen talouden hoitoa. Miten kiteytät oman talouspoliittisen suosituksesi Suomelle?

– Työttömyyden vähentäminen on otettava oikeasti ykköstavoitteeksi turhan velkapelon sijasta. Jotta sellainen talouspolitiikka tuntuisi oikeasti, Suomen on ajettava EU:ssa reilusti lisää liikkumavaraa niin raha- kuin finanssipolitiikallekin. Sitä on paljonkin, jos vain irtaannutaan Saksan talutusnuorasta. Lisäpanostukset erityisesti koulutukseen ja tutkimukseen olisivat hyvin paikallaan.

Vastaat PT:n vireästä Talous ja Yhteiskunta -lehdestä, jonka numero 3/2017 ilmestyi tällä viikolla. Mitä käsittelette tässä numerossa?

– Kärjessä on artikkeli siitä, mitä Suomi voisi oppia Ruotsin sote-uudistuksista. Siinä keskeiseksi nousee kysymys, miten tulisi suhtautua voitontavoitteluun hyvinvointipalveluissa. Kakkosartikkeli käsittelee Suomen PISA-tulosten heikentymisen laajuutta ja sen mahdollisia syitä. Numeron muu sisältö ei kalpene näiden kärkijuttujen rinnalla. Lehti on vapaasti luettavissa netissä.

