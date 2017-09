Lehtikuva/Ben Stansall

Palloliiton sarjajärjestelmäkuviot ovat jälleen kerran aiheuttaneet parranpärinää futisväen keskuudessa. Tällä kertaa keskustelua on herättänyt Kakkosen nousukarsintaparien määräytyminen ja erityisesti se, miten määritellään karsintoihin pääsevä paras lohkokakkonen. Palloliiton laatima systeemi on lievästi sanottuna hämmentävä ja tiedottaminen on ontunut pahemman kerran.

Kymmenen joukkueen Ykkösestä putoaa joka vuosi kaksi joukkuetta alaspäin. Kakkosessa on yhteensä kolme lohkoa, joiden voittajat etenevät nousukarsintoihin. Neljäs karsintoihin pääsevä joukkue on lohkojen paras kakkonen. Otteluparit arvotaan ja niiden voittajat nousevat Ykköseen.

Karsintapareihin pääsevien joukkueiden määräytymisessä ei pitäisi olla mitään epäselvää, mutta Palloliitto päätti hämmentää soppaa vielä kauden loppumetreillä. Palloliiton nettisivuille ilmestyi viime viikon torstaina tieto, jonka mukaan lohkokakkosten vertailussa ei oteta huomioon otteluita Kakkosesta putoavia joukkueita vastaan. Pisteet lasketaan ainoastaan otteluista säilyjiä sekä sarjasta nousevia joukkueita vastaan.

Sarjavoittajan pitäisi aina nousta suoraan seuraavalle sarjatasolle.

Tieto uudesta pistelaskumallista tuli täytenä yllätyksenä joukkueille. C-lohkon kakkosena tällä hetkellä majailevan Kokkolan GBK:n kapteeni Olli Nylund avautui asiasta sosiaalisessa mediassa viime viikolla.

ILMOITUS

Nylundin mukaan GBK on joutunut sangen erikoiseen tilanteeseen. Joukkue olisi kaikki pisteet mukaan laskettuna varma paras kakkonen, jos se kykenee voittamaan kauden viimeisen ottelunsa. Nyt sen kohtalon ratkaisee lohkon kolmas putoaja, joka on joko kuopiolainen KuFu tai Kajaanin Haka. GBK on hävinnyt molemmat ottelunsa KuFulle ja voittanut molemmat KajHaa vastaan.

Vielä erikoisemmaksi tilanteen tekee se, että GBK olisi parantanut huomattavasti omia mahdollisuuksiaan häviämällä edellisen ottelun JJK Villiketuille. Tällöin KuFun säilyminen sarjassa olisi vaikeutunut. Näin ei kuitenkaan käynyt ja GBK voitti ottelunsa.

”Henkilökohtaisesti en ikinä lähtisi häviämään peliä tahallani tai muutenkaan manipuloimaan tulosta. Mutta niin sinisilmäinen en ole, ettenkö usko etteikö joku tätä porsaanreikää lähtisi käyttämään”, GBK-kapteeni Nylund kirjoitti Facebookissa.

Tilanne on lähes identtinen myös B-lohkossa, jossa karjaalaisen BK-46:n tilanne riippuu täysin siitä, säilyykö sarjassa Peimari United vai FC Espoo. Peimaria vastaan kasassa on kuusi pistettä, kun taas Espoota vastaan BK-46 jäi nollille.

Kuin pisteenä iin päälle, Palloliitto onnistui tupeloimaan myös tulevien nousukarsintojen arvonnasta tiedottamisen. Nousukarsintaparien arvonta piti suorittaa viime lauantaina, mutta mitään ei kuulunut. Pitkän radiohiljaisuuden jälkeen liiton sivuille ilmestyi tiistaina tieto, että parit arvotaan 30.9. pelattavan HJK – PS Kemi -ottelun tauolla.

Sekavan tilanteen ratkaiseminen vaatii korjaavia toimenpiteitä. Sarjavoittajan pitäisi aina nousta suoraan seuraavalle sarjatasolle. Paras tapa ratkaista ongelma on muuttaa Ykkösen joukkuemäärää 14 joukkueeseen. Tällöin Ykkösestä putoaisi suoraan kolme joukkuetta ja Kakkosen lohkovoittajat nousisivat. Samalla voitaisiin nostaa joukkuemäärää myös liigassa ja siirtyä esimerkiksi 16+14-malliin.

Sarjojen laajentamisesta on kirjoitettu paljon tällä palstalla. Kuten kirjoitin viimeksi syyskuussa, uusien kaupunkien saaminen valtakunnalliselle tasolle lisäisi katsojia, näkyvyyttä ja rahaa jalkapallolle. Samalla se toisi lisää mahdollisuuksia olosuhteiden kehittämiselle.

Hyvänä esimerkkinä olosuhdekehityksestä toimii Kemin tilanne. Sauvosaari sai liigastatuksen myötä uuden katsomon. Seuraavassa vaiheessa stadionille on tulossa lämmitettävä tekonurmi ja uudet valot.

Jos joukkuemäärää ei haluta nostaa, toiseksi paras vaihtoehto on pelata lohkovoittajien kesken yksinkertainen noususarja, jonka kaksi parasta nousee Ykköseen. Tällöin ei olisi tarvetta vertailla lohkokakkosia ja lohkovoittajien nousumahdollisuudet paranisivat.

Tästäpä koppia Palloliiton toimistolle, ei ole liian vaikeaa.

Vakiokierroksella ohjelmassa on vielä yksi Englannin liigakierros ennen ensi viikon maaottelutaukoa. Kierroksen herkkupala löytyy kohteesta 6, jossa iskevät yhteen suurseurat Chelsea ja Manchester City. Molempien joukkueiden alkukausi on sujunut hyvin ja odotettavissa on tasainen ottelu. Kohteeseen ykkönen kakkosvarmistuksella.

Viikon liigavarma löytyy kohteesta 1. Crystal Palacesta ei ole hetkellä vastusta sarjan kärjessä porskuttavalle ManU:lle. Kohteeseen ei kannata tuhlata yhtä merkkiä enempää.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 30.9. klo 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2(X), X(2), X, 1, 1(2), 1(2), 1, 1, 2, 1(X), X, X(2).