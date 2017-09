All Over Press/Courtesy Everett Collection

Stanley Kubrickin mustan komedian ja poliittisen satiirin klassikko Tohtori Outolempi (Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1963) iski valmistuttuaan vastaanottavaiseen kylmän sodan varjostamaan maaperään.

Vuoden 1962 Kuuban ohjuskriisi oli hyvässä muistissa ja vetypommi suhteellisen tuore ja pelottava keksintö. Maailmanlaajuisen ydinsodan uhka koettiin varteenotettavana mahdollisuutena.

Tänään elokuva tuntuu entistäkin ajankohtaisemmalta, kiitos Pohjois-Korean viimeaikaisten tempausten. Tohtori Outolempi toimii tehokkaana varoitushuutona äärimmäisten tekojen tuhoisista seurauksista.

Juuri mustana komediana leffa tavoittaa sen mielettömyyden ja räjähdysherkkyyden, jolla taistelua maailman herruudesta tavalla jos toisellakin käydään. Antiutopiana Kubrickin opus on George Orwellin klassikon 1984 veroinen teos.

Pääosassa Peter Sellers loistaa kolmoisroolissa hulluna tohtorina, englantilaisena kapteenina ja Yhdysvaltain presidenttinä. Alkutahdit sanelee vainoharhainen amerikkalainen kenraali (Sterling Hayden), joka uskoo neuvostoliittolaisten myrkyttäneen jenkkien vesivarannon. Kostoksi hän määrää ydinasehyökkäyksen. Washingtonin ja Moskovan välisellä kuumalla linjalla alkaa tapahtua.

Jännitys on taattu, kiitos tarinaa kuljettavien maailmanlopun ja taistelu aikaa vastaan -teemojen pohjalta. Synkistä puitteista huolimatta elokuva on paikoin hillittömän hauska – mitä pahempi paikka, sen tiukempi huumori.

Kaiken kohelluksen jälkeen tarinan sinetöi muistettavalla tavalla Vera Lynnin esittämä laulu We’ll Meet Again.

