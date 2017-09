Lehtikuva/Thearon W. Henderson

Uutisia Trumplandiasta: presidentti tylyttää urheilijoita, vävy on rekisteröitynyt äänestäjäksi naisena ja avustajat käyttävät henkilökohtaisia sähköpostejaan valtion asioiden hoitamiseen.

Donald Trumpista ei koskaan tiedä, milloin hän toimii impulsiivisesti ja milloin taktikoiden.

Kun Trump ryhtyi haastamaan riitaa maan suosituimman urheilulajin, amerikkalaisen jalkapallon pelaajien kanssa, kysymys oli ehkä molemmista.

Trump tuomitsi viime perjantaina jyrkästi pelaajat, jotka polvistuvat kansallislaulun ajaksi protestina mustien amerikkalaisten kohtelulle.

Kuusi Trumpin esikunnan jäsentä on käyttänyt henkilökohtaista sähköpostiaan valtion asioihin.

Pian ei juuri muusta puhuttukaan. Sivuun jäivät Trumpin epäonnistuminen Obamacaren kumoamisessa ja muut vastoinkäymiset ja aikaansaamattomuudet.

Trumpin ydinkannattajat hurrasivat: presidentti tylytti pelaajia, jotka ovat paitsi mustia myös urheilumiljonäärejä.

Trumpin urheilubisnekset

Trumpilla on myös henkilökohtaista kaunaa jenkkifutiksen NFL-liigaa vastaan. NFL murskasi 1980-luvulla pienemmän kilpailevan liigan USFL:n, johon kuuluvan New Jersey Generals -seuran Trump omisti. Vuonna 2014 Trump epäonnistui yrityksessään ostaa NFL-seura Buffalo Bills.

Trumpin pettymykseksi polvistumisprotesti levisi viime sunnuntain kierroksella ja sai myös monien seurojen johdon tuen. Lisäksi tukea polvistujille tuli myös joiltakin tunnetuilta koripalloilijoilta ja baseball-pelaajilta.

Kiusalliset tviitit pois

Trump herätti keskiviikkona huomiota poistamalla aiemmat tviittinsä, joissa hän ilmaisi tukensa republikaanien esivaalissa Alabaman senaattoriehdokkaaksi pyrkineelle Luther Strangelle. Strange hävisi esivaalin äärikonservatiivi Roy Moorelle, jota muun muassa Trumpin entinen päästrategi Steve Bannon tuki.

Yhdessä poistamistaan tviiteistä Trump sanoi, että ”Luther Strange on noussut huikeasti Alabaman gallupeissa sen jälkeen kun ilmaisin hänelle tukeni”.

Trump kenties luulee, että sosiaalisessa mediassa on yhtä helppoa häivyttää menneisyys kuin Stalinin aikana retusoida kiusallisiksi muuttuneet henkilöt pois valokuvista.

Vävy onkin nainen?

Muita uutisia Trumplandiasta: presidentin vävyn Jared Kushnerin kerrotaan rekisteröineen itsensä äänestäjäksi naisena.

Kyseessä on ilmeisesti vain erehdys, josta ei ole mitään etua Kushnerille. Jos rasti on vahingossa lipsahtanut väärään ruutuun, ei se myöskään ole rikos.

Tapaus on silti kiusallinen Trumpille, joka talvella väitti miljoonien Hillary Clintonia äänestäneiden ihmisten olleen laittomasti vaalilistoilla. Mistään tällaisesta ei ole selvityksissä löytynyt merkkejä, mutta Trump ei ole perunut väitteitään.

Kushner ei ole korjannut tietoja, vaikka hän ollut New Yorkin osavaltion äänestäjäluetteloissa nainen jo vuodesta 2009 lähtien.

Trump on asettanut komitean selvittämään vaalivilppien mahdollisuuteen liittyviä kysymyksiä. Arvostelijoiden mukaan komitean tehtävänanto on sellainen, että sen päätavoite on vaikeuttaa mustien ja vähävaraisten äänestämistä.

Kushner on ilmeisen huono täyttämään lomakkeita. Kesällä hän CBS:n mukaan joutui täyttämään presidentin henkilökunnan turvaselvityksen kolmeen kertaan, koska hän jätti pois olennaisia asioita. Ensimmäisellä yrityksellä Kushner ei listannut ainuttakaan ulkomaista kontaktia, mutta korjatussa versiossa niitä oli yli 100.

Sähköpostit sekaisin

Yksi Trumpin keskeisiä aseita Hillary Clintonia vastaan viime syksynä oli se, että Clinton ulkoministerinä oli käyttänyt henkilökohtaista sähköpostiaan valtion asioiden hoitamiseen.

Muutama päivä sitten paljastui, että Kushner ja hänen puolisonsa Ivanka Trump – jolla myös on virallinen asema hallinnossa – ovat käyttäneet henkilökohtaisia sähköpostejaan Valkoisen talon asioiden hoitamiseen.

New York Timesin mukaan myös neljä muuta Trumpin esikunnan entistä tai nykyistä jäsentä on tehnyt saman: Bannon, entinen kansliapäällikkö Reince Priebus sekä neuvonantajat Cary Cohn ja Stephen Miller.