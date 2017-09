Lehtikuva/Jussi Nukari

Budjetin lähetekeskustelu päättyi eduskunnassa tiistaina. KU kokosi siitä kolme asiaa, joista puhetta riittää jouluun asti.

1. Lisääntyykö eriarvoisuus?



Vasemmistoliitto onnistui sähköistämään koko poliittisen alkusyksyn eduskunnan tietopalvelulla teettämällään laskelmalla budjettiesityksen tulonjakovaikutuksista. Se ja valtiovarainministeriön myöhemmin julkistama selvitys kertovat, että hallituksen toimesta pienituloisimmat menettävät ensi vuonna rahaa ja suurituloisimmat saavat sitä lisää.

Johtavilla ministereillä oli selvityksissä nielemistä. Jopa niin paljon, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi teettävänsä asiasta oman selvityksen, jossa ovat mukana myös dynaamiset vaikutukset eli työllisyyden paraneminen.

– Työllisyyden parantaminen on äärimmäisen tärkeää, ja siitä ei ole erimielisyyttä tämän salin sisällä. Mutta olen todella huolissani siitä, että hallituksen ainoa vastaus tähän eriarvoisuuden kasvuun on se, että nostetaan ihmisiä työelämään, sanoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Hän kysyi, miten ne pienituloiset pärjäävät, jotka eivät ole töissä. Pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt, mutta heitä on edelleen yli 100 000.

– Onko hallituksen näkökulma se, että on yhdentekevää, millä rahalla näiden ihmisten pitäisi pärjätä, kunnes se työpaikka löytyy?

ILMOITUS

2. Parantuuko työllisyys oikeasti?



Työministeri Jari Lindströmin mielestä paranee ja nyt meillä on positiivinen ongelma, positiivinen rakennemuutos. Lisäksi työllisyysmäärärahoja on edelleen käyttämättä.

Työllistämisrahoja on käyttämättä, koska hallitus on asettanut kolmannelle sektorille 3 000 henkilötyövuoden katon palkkatuen käytölle. Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtajan Jukka Haapakosken mukaan säästössä olevilla 150 miljoonalla palkkaisi yli 10 000 työtöntä vuodeksi töihin.

Pääministeri Juha Sipilä sanoi, että Suomessa on noin 50 000 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuosi sitten ja vuoden 2019 ennuste hipoo 71 prosentin työllisyysastetta.

Tällä viikolla julkaistiin uudet työttömyysluvut. Tilastokeskuksen mukaan työttömiä on nyt 7 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysaste oli kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettuna 69,4 prosenttia, ei 70,5 niin kuin valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) hehkutti.

Työministeriön luvuilla työttömyys on alentunut 54 000:lla vuoden takaisesta. Taloussanomat kertoi tiistaina, että ”työllisyysihmeen” taustalla on työttömien katoaminen tilastoista. Vuoden toisella neljänneksellä työttömyys päättyi työn saamiseen tänä vuonna harvemmin kuin vuosi sitten. Suurin syy muutokseen on se, että työttömät eivät ole uusineet työnhakuaan. Se taas voi johtua tiukentuneista ilmoittautumisvelvoitteista sekä verkkoilmoittautumisen monimutkaisuudesta.

3. Onko käänne hallituksen ansiota?



Hallitus otti lähetekeskustelussa kaiken irti Suomen taloudessa tapahtuneesta käänteestä. Tämän vuoden kasvuennusteita on korotettu noin kolmeen prosenttiin ja ylikin. Keskusta mainostaa sosiaalisessa mediassa, että Suomi on laitettu kuntoon.

Paavo Arhinmäki (vas.) muisteli, että vuonna 2009 tapahtui historiallisen suuri noin kahdeksan prosentin romahdus bruttokansantuotteessa.

– Silloin pääministeri oli keskustasta ja valtiovarainministeri kokoomuksesta. Onko tämä sali nyt siis sitä mieltä, että nämä kaksi puoluetta ovat vastuussa siitä vuoden 2009 romahduksesta ja mitään tekemistä ei ollut eurooppalaisella taloudella sen kanssa? Jos ollaan tätä mieltä, silloin voi hyvällä omallatunnolla joku sanoa, että tämä 3 prosentin kasvu johtuu vain näiden kahden puolueen työstä.

Hallituspuolueista myönnettiin, ettei kasvu ole yksin niiden ansiota, mutta olennainen sitä vauhdittava tekijä oli kilpailukykysopimus.

– Tässä salissa on tänään jo useamman kerran tullut toteen näytetyksi se, että ainoastaan vasemmistoliitto vastusti kiky-sopimusta. Sosiaalidemokraatit ja myös vihreät sitä kannattivat, niin kuin keskustelussa on esille tuotu, sanoi Timo Heinonen (kok.).

– Te olette jo tehneet leikkauksia perusturvaan, lääkekorvauksiin, ja kiky-sopimuksen myötä pienipalkkaisten työntekijöiden lomarahoja on leikattu sadoilla euroilla vuodessa. Vasemmistoliitto on tässä salissa ainoa puolue, joka vastusti kiky-sopimusta alusta loppuun, ja se sopimus olisi nyt syytä purkaa, vahvisti Aino-Kaisa Pekonen (vas.).