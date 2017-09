Yle Kuvapalvelu

Leonardo DiCaprio on asialleen omistautunut opas dokumentissa Before the Flood (2016). Pahaenteisestä nimestään ”Ennen vedenpaisumusta” huolimatta elokuva valaa toivoa huomiseen, vaikkei kaiken kuultavan, nähtävän ja tiedettävän perusteella niin ehkä olekaan helppo uskoa.

Mark Monroen käsikirjoittama ja Fisher Stevensin ohjaama dokumentti on linjakas paketti tärkeää aihetta ja viihdyttävää kerrontaa. Aihe on mitä polttavin, ilmastonmuutos.

Sen merkeissä DiCaprio ottaa vastaan YK:n rauhanlähettilään pestin. Tältä pohjalta hän kiertää eri puolilla maailmaa, tapaa asiantuntijoita ja päättäjiä sekä kommentoi omia tuntemuksiaan.

DiCaprio on esimerkillinen YK-lähettiläs.

DiCaprio ei esiinny näyttämön kunkkuna itseriittoisen Hollywood-tähden elkein. Päinvastoin, hän tuo lapsuusmuistoistaan lähtien oman persoonansa esiin voimallisesti, mutta tyylillä ja aiheen ehdoilla – DiCaprio on esimerkillinen YK-lähettiläs.

Mikä parasta, dokumentti ei jää hymistelyn tai helppohintaisen toiveikkuusajattelun tasolle. Ilmastonmuutokseen liittyvät isot, eri tasoja ja tahoja koskettavat ongelmat ilmennetään seikkaperäisesti.

Faktaa tuodaan haastatteluissa ja tilastoissa esiin tuhti paketti, kokonaisuutta täydentävät DiCaprion käynnit ilmastonmuutoksen kannalta tärkeissä ja paljon kertovissa paikoissa. Niitä ovat muun muassa Grönlanti, Peking, Delhi ja Sumatra.

Fossiilisten polttoaineiden tai nautakarjan tuotannon aiheuttamat päästöt, ekosysteemien ja sademetsien tuhoutuminen, suurkaupunkien saasteet, ilmastonmuutoksen yhteys pakolaisuuteen, ympäristö- ja turvallisuusasioiden yhteen kietoutuminen – tuossa luettelomaisesti keskeisiä käsiteltyjä aihepiirejä.

Itse koin tärkeimmiksi yhdysvaltalaisen ilmastotieteen professorin Michael E. Mannin ja intialaisen ympäristökeskuksen johtajan Sunita Narainin osuudet.

Mann puhuu suorasanaisesti suurteollisuuden ahneudesta, hänen mielestään siltä taholta suollettava valepropaganda on tietoista harhaan johtamista: halutaan pikaista hyötyä fossiilisista polttoaineista, vaikka hintana olisi maapallon tuho – kapitalismin kyltymätön moolok jyllää.

Narain viittaa köyhyyteen ja maailman valtavaan elintasokuiluun ja esittää pontevasti, ettei puhdasta energiatuotantoa esimerkiksi Intiassa noin vain synny, hiili on halpaa.

Hänen kommenttinsa DiCapriolle jää soimaan mieleen: ”Te loitte ongelman aiemmin, me tulevaisuudessa”.

Docventures: Before the Flood. TV2 keskiviikkona 27.9. klo 21.11, pe 29.9. klo 23.00. Areena.