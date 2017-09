Jarno Mela

Vasemmistoliiton Silvia Modig on turhautunut hallituksen ilmastotoimiin. ”Jos haluamme, että maapallolla säilyy elämisen edellytykset, on ratkaisut tehtävä nyt.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Silvia Modigin mielestä hallitus ei katso ilmastonmuutoksen torjunnassa riittävän pitkälle eteenpäin eivätkä tavoitteet eivät ole riittäviä.

Modig piti keskiviikkona eduskunnassa vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron keskustelussa ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030.

EU-tasolla on sovittu päästöjen vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttiin verrattuna vuoden 1990 tasoon.

– Jo nyt tiedämme, että tämänhetkiset sitoumukset eivät ole riittäviä, vaan niitä tullaan kiristämään, Modig huomautti puheessaan.

– Pitäisi osata katsoa yhtä aikaa lähelle ja kauas. Valitettavasti hallitus ei kuitenkaan näe tarpeeksi pitkälle eteenpäin. Paperilla näyttää siltä, että saavutamme tavoitteet, vaikka tosiasiassa nämä tavoitteet eivät ole riittäviä.

Suomi voi edelleen hyödyntää metsiään

Modigin mielestä selonteon metsälinjaukset ja Suomen tavoitteet EU-sääntelyn neuvotteluissa ovat riskipeliä. Metsien hiilinielua ei ole varaa supistaa juuri nyt, kun hiilidioksidin määrä ilmakehässä on saatava kiireesti kuriin.

Hiilinielun pieneneminen on ilmakehän kannalta sama asia kuin saman suuruiset päästöt toisaalla. Modig tunnustaa metsän merkityksen Suomelle ja suomalaisille.

– Suomi voi edelleen hyödyntää metsiään. Hakkuiden mitoittaminen ilmaston kannalta kestäviksi ei sitä uhkaa.

– Tärkeintä on, että arvokasta puuraaka-ainetta käytetään korkean arvonlisän tuotteisiin. Se on ilmaston, ympäristön, talouden ja työllisyyden kannalta parasta. On luotava tulevaisuuden kestäviä työpaikkoja ja investointien tulee ohjata vihreän kullan järkevään käyttöön.

Kyse myös globaalista tasa-arvosta

Modig muistutti puheessaan, että Vasemmistoliitolle ilmastonmuutoksen torjunnassa on kyse myös oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta niin Suomessa kuin globaalisti.

– Valtakunnallisia ilmastopäätöksiä tehtäessä on huomioitava niiden vaikutukset ihmisille eri asuinpaikan, elämäntilanteen ja tulotason suhteen. Ilmastotekojen on oltava niin köyhän kuin rikkaan saatavilla. Ilmastonmuutoksen torjunta, työpaikat ja kestävä talouskasvu eivät ole vastakkaisia vaan toisiaan tukevia tavoitteita.