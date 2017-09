All Over Press/Jarno Kuusinen

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas on hyökännyt ahkerasti ulkomaalaislain saatavuusharkinnan poistamiseen tähtäävää lakialoitetta vastaan.

Keskiviikkona Suokas toteaa Kössin blogissaan, että työvoiman saatavuusharkinnasta luopuminen tarkoittaa joka ainoan suomalaisen työpaikan avaamista maailmanlaajuiseen kilpailuun.

Hän jatkaa, että saatavuusharkinnan ”täydellinen poisto merkitsisi, että EU-alueen orjakauppiaiden lisäksi saisimme riesaksemme kehitysmaiden väkeä välittävät kauppiaat”.

Lakialoitteen kirjoittanut kansanedustaja Anna Kontula (vas.) epäilee, voiko Suokkaan lähinnä vain suurella tunteella argumentoimaa väitettä ollenkaan kommentoida. Mutta suostuu sittenkin, olettaen että Suokas tarkoittaa orjakaupalla ihmiskauppaa.

– Oma kantani on, että ihmiskauppaa Suomessa on ja tulee jatkossakin olemaan, oli saatavuusharkintaa tai ei. Saatavuusharkinnan poisto saattaa kuitenkin hienoisesti sitä vähentää, sillä se antaa potentiaalisille ihmiskaupan uhreille enemmän vaihtoehtoja kuin heillä nyt on. Väitteeni perustan muun muassa vuosia jatkuneelle ihmiskauppakysymysten seurannalle.

Suokas jatkaa blogissaan, että markkinataloudessa kysyntä ja tarjonta määräävät hinnan. ”Siksi kapitalistien rengit haluavat koko ajan lisätä työvoiman tarjontaa. EU:n vapaat työmarkkinat eivät riitä. Vapaa työvoiman tuonti ja yleissitovuuden poisto mahdollistaisi meilläkin muutaman euron tuntipalkat.”

Kontula arvelee että väite muutaman euron tuntipalkoista saattaa pitää paikkansa, kun ottaa huomioon, että Suomessa ei ole minimipalkkalakia eivätkä ulkomaalaisen työvoiman suojelujärjestelmät ole kovin kehittyneitä.

– En kuitenkaan ole kuullut, että yksikään puolue olisi kannattanut ”vapaata työvoiman tuontia ja yleissitovuuden poistoa”. Ainakaan aloitteessamme ei ole siitä kyse. Saatavuusharkinta ei liity yleissitovuuteen mitenkään, ja aloitteen mukaan voimaan jäisi saatavuusharkinnan jälkeenkin normaali työlupaharkinta, Kontula toteaa.

