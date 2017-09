Lehtikuva/Vesa Moilanen

Monissa kunnissa hyviä kokemuksia.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, eduskunnan väestö- ja kehitysryhmän puheenjohtaja, Hanna Sarkkinen esittää kaikille alle 25-vuotiaille nuorille maksutonta ehkäisyä. Viime vuonna tekemässään lakialoitteessa esitetään kaikille kunnille velvollisuutta järjestää alle 25-vuotiaille nuorille maksuttoman ehkäisypalvelut.

– Maksuton ehkäisy nuorille olisi kustannustehokas kansanterveysteko. Se vähentäisi ei-toivottuja raskauksia, abortteja, seksitauteja ja sosiaalisia ongelmia. Ehkäisypalvelujen tarjoamisen ohella nuoret saisivat ammattilaisilta oikeaa tietoa ja neuvontaa seksuaaliterveyskysymyksissä, Sarkkinen toteaa.

Tänään tiistaina vietetään maailman ehkäisypäivää. Se on maailmanlaajuinen teemapäivä, jonka tarkoituksena on nostaa esille ehkäisy- ja perhesuunnittelupalveluiden saatavuuden tärkeyttä globaalisti. Maailmassa on edelleen noin 214 miljoonaa naista ja tyttöä, jotka eivät saa tarvitsemaansa ehkäisyä.

Suomessa monet kunnat tarjoavat jo maksutonta ehkäisyä nuorille ja kuntakokemukset ovat olleet positiivisia. Esimerkiksi Raumalla, Tervolassa ja Vantaalla on ollut eriasteisia maksuttomia ehkäisypalveluja ja Helsingissäkin asiaa pohditaan.

– Kuntakokemusten valossa maksuton ehkäisy nuorille maksaa itsensä rahallisesti takaisin, kun nuoret ovat terveempiä ja kun tulee vähemmän ei-toivottuja raskauksia. Olisi tärkeää, että maksuton ehkäisy saataisiin tasa-arvoisesti kaikille Suomen nuorille. Erityisesti asia koskettaa tyttöjä, joille ehkäisykustannukset usein kasaantuvat. Maksuton ehkäisy hyödyttäisi erityisesti vähävaraisten perheiden nuoria ja kaikissa hyväosaisissakaan perheissä nuoret eivät kehtaa pyytää vanhemmilta rahaa ehkäisyyn, Sarkkinen sanoo.

Ehkäisy osaksi kehityspolitiikkaa



Hänen mukaansa oikeus ehkäisyyn on ihmisoikeus, joka ei valitettavasti kaikkialla maailmassa toteudu.

– Vaikka meillä Suomessakin on petrattavaa, ovat asiat meillä monella tavalla kuitenkin hyvin. Erityisesti kehitysmaissa ehkäisyn saavuttamattomuus haittaa naisten ja tyttöjen koulunkäyntiä ja terveyttä ja on merkittävä este tasa-arvon toteutumiselle, kun naiset eivät saa päättää omasta kehostaan ja lapsiluvustaan. Onkin tärkeää, että ehkäisyn saatavuus ja seksuaali- ja lisääntymisterveys ovat myös Suomen kehityspolitiikan keskiössä.