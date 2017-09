IPS/Fabiana Frayssinet

Villa 31:n asukkaat kaipaavat infran ohella koulutusta ja työtä.

Latinalainen Amerikka on maailman eriarvoisinta aluetta. Se näkyy erityisesti kaupungeissa, joihin on pakkautunut 80 prosenttia alueen asukkaista. Argentiinan pääkaupunki Buenos Aires on päättänyt tehdä jotain tilanteen korjaamiseksi.

Nimellä Villa 31 tunnettu slummi syntyi jo vuonna 1932 keskustan tuntumaan. Nyt siellä on 43 000 asukasta, ja aivan vieressä kohoavat kaupungin hienoimmat asuinalueet Recoleta ja Puerto Madero.

Vuonna 2010 tehdyn selvityksen mukaan kolmannes Villa 31:n asukkaista ei pysty tyydyttämään perustarpeitaan, kun vastaava osuus koko pääkaupungin väestöstä on 6 prosenttia.

Työttömiä on Villa 31:ssä 50 prosenttia enemmän kuin metropolialueella keskimäärin.

– Meitä pidetään toisen luokan kansalaisina. Ympärillämme olevassa Buenos Airesissa on päällystetyt kadut, viemärit ja sähköt. Me haluamme samat mukavuudet, sanoo Villa 31:ssä asuva Dora Mackovik, joka toimii alueen siistimiseen osallistuvassa osuuskunnassa.

Köyhyyden keskittymiä

Buenos Airesin ytimen kolmesta miljoonasta asukkaasta kymmenesosa elää villoiksi kutsutuissa slummeissa. Koko metropolialueella on asukkaita 13,5 miljoonaa, vajaa kolmannes Argentiinan 43,5 miljoonasta.

Villat elävät eristyksissä muusta kaupungista, ja niistä on muodostunut ylisukupolvisen köyhyyden ja haavoittuvuuden keskittymiä, Tres de Febrero -yliopiston kaupunkitutkija Bárbara García sanoo.

Buenos Aires aikoo romuttaa asuinalueiden jyrkän eriarvoisuuden. Tarkoitukseen on saatu Maailmanpankilta 150 miljoonan euron laina, jolla toteutetaan slummien kohentamisen pilottihanke Villa 31:ssä.

Alueelle saadaan sähkö, vesijohdot ja viemäri sekä muut perusrakenteet. Luvassa on myös uusia asuintaloja ja virkistysalueita.

– Villa 31 pääsee eristyksistä. Siitä tulee Barrio 31, yksi lähiö muiden joukossa, Maailmanpankin kaupunkiekspertti Horacio Terraza sanoo.

Koulutusta ja työtä

Asuinolojen parantaminen slummissa ei yksin riitä. Buenos Aires suunnittelee myös alueen koulujen, terveydenhuollon ja työllisyyden kohentamista.

Villa 31:n nuorista 64 prosenttia jättää toisen asteen koulutuksen kesken, kun koulupudokkaiden osuus koko kaupungissa on keskimäärin 18 prosenttia.

Suunnitelmissa on siirtää Buenos Airesin opetusvirasto Villa 31:n alueelle, minkä uskotaan parantavan kouluoloja ja lisäävän taloudellista toimeliaisuutta.

Työttömiä on Villa 31:ssä 50 prosenttia enemmän kuin metropolialueella keskimäärin. Kasvojenkohotushanke edellyttää, että vähintään viidennes tarvittavasta työvoimasta pestataan paikan päältä.

– Tärkeintä ei ole se, että villasta tulee barrio, koska olemme sen jälkeenkin vaatimatonta väkeä. Pääasia, että alue muuttuu kauniimmaksi ja lapsille tehdään leikkipaikkoja, sanoo lihakauppias Reinaldo Barreiro, jonka liikkeen edustalle rakennetaan uutta keskusaukiota.

