Philip Oldham/All Over Press

Tällä kaudella Kakkosta pelanneen Tampere Unitedin taipaleesta on tällä palstalla jauhettu kyllästymiseen saakka, mutta vielä on tilaa yhdelle anekdootille. Sinipaitaisen joukkueen tahkotessa kutosdivaria pari joukkueen mukana pyörinyttä fania sai päähänsä, että kyllähän nyt kisamakkaraa pitää katsomoon saada. Touhuun soveliasta grilliä ei keneltäkään löytynyt, joten makkarat lämmitettiin kotikeittiössä ja tuotiin kylmälaukussa kentän laidalle myytäviksi.

Harva ehkä tulee ottelussa käydessään miettineeksi, että ottelutapahtuma ei synny itsestään vaan vaatii lukuisten vapaaehtoisten työn viikosta viikkoon. Joku paistaa makkarat ja keittää kahvit, joku roudaa fanituotteet myyntiin, joku suunnittelee ja tilaa ne, joku myy liput ja ehkä toinen tarkastaa ne. Ylempien tasojen seuroilla on yleensä osa toiminnoista, kuten ruokamyynti, ulkoistettu, mutta mitä alemmalle sarjaportaalle mennään, sitä suurempi osuus hommista hoidetaan vapaaehtoisvoimin.

Seuroissa kannattaa pohtia, miten vapaaehtoisia voisi kiittää kuluneesta sesongista.

Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksessa on viime vuosina puhuttu yhteisöllisyyden muuttumisesta, jopa sen kriisiytymisestä. Hektinen digiaika vaatii ihmisiltä entistä enemmän esimerkiksi työelämässä, ja on ihan ymmärrettävää, ettei vaikkapa ruuhkavuosia elävältä perheenisältä tai -äidiltä irtoa välttämättä kovin monta tuntia viikossa vapaaehtoishommiin. Ilmiö näkyy myös puoluetoiminnassa: monien puolueiden (onneksi tämä ei koske vasemmistoliittoa) jäsenmäärät ovat kääntyneet laskuun, ja monilla paikkakunnilla järjestöjen on hankala saada ihmisiä mukaan toimintaan.

Yhteisöllisyyden muuttuminen on haaste, joka on otettava myös seuratoiminnassa vakavasti. Miten turvata toiminnan jatkuvuus, kun vapaaehtoisten elämäntilanteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti? Miten sitouttaa vapaaehtoiset seuraan, miten varmistaa, että he saavat tekemästään työstä mielihyvää ja kimmokkeen jatkaa? Kysymykset ovat hankalia, mutta kansalaisyhteiskunnan tutkijoilla on tarjota onneksi myös vastauksia.

Tutkimusten mukaan ihmisten into osallistua ei sinänsä ole merkittävästi vähentynyt vaan muuttunut. Sen sijaan, että sitouduttaisiin tekemään ihan mitä vain koska hyvänsä rakkaan seuran puolesta, nykyään halutaan itselle sopivaksi räätälöityä vapaaehtoispuuhaa.

Tämä ei itse asiassa ole isokaan ongelma vaan oikein ymmärrettynä jopa voimavara: jalkapalloseuran pyörittämisessä vaaditaan todella monenlaista osaamista. On vain hyvä, jos seuran verkkosivuja ja sosiaalista mediaa päivittää jonkin sortin diginatiivi ja mokkapalat puoliajalle leipoo joku, jolla ei ole jauhopeukalo keskellä kämmentä.

Toinen asia sitten on, mistä vapaaehtoiset löydetään. Palloliiton Vapaaehtoisten johtaminen -työkirjassa todetaan, että huomattavan suuri osa futisseurojen vapaaehtoisista on omien lastensa harrastuksen perässä mukaan tulleita aikuisia. Heidän aktivoimiseensa kannattaa panostaa, samoin siihen, että juniorit jäisivät seuran toimintaan mukaan, vaikka oma peliura hiipuisikin.

Näin kotimaisen sarjakauden vedellessä viimeisiään kannattaa seuroissa myös tosissaan pohtia, miten vapaaehtoisia voisi kiittää kuluneesta sesongista. Harva jaksaa puurtaa vuodesta toiseen saamatta tunnustusta tekemästään työstä. Yhteinen saunailta, grillaustuokio tai höntsäturnaus on loppujen lopuksi pieni vaiva siitä, että seuratoimijat kokevat tulleensa huomioiduiksi.

Viikon vakiorivillä on Valioliigaa ja Championshipiä. Tutut Evertonin ystävät olivat kauden alkaessa poikkeuksellisen innoissaan: monen silmissä joukkue näytti hyvältä, ja kiinnostavia vahvistuksiakin oli saatu Wayne Rooneysta ja Gylfi Sigurðssonista alkaen. Kausi on kuitenkin käynnistynyt ennakko-odotuksiin nähden huomattavan tahmeasti, ja ”Toffees” on tippunut sarjan häntäpäähän. ManUun siirtyneen Romelu Lukakun nappisten täyttäminen on sujunut kehnosti, ja vaikka Rooney kaikkensa yrittääkin, hyökkäys on tehotonta.

Everton solmi vastikään suomalaisnäkökulmasta kiinnostavan sponsorisopimuksen Angry Birdsistä tunnetun Rovion kanssa: siivittäisivätkö vihaiset linnut sinipaidat nousuun? Lauantain ottelu materiaaliltaan kevyttä Bournemouthia vastaan on vedenjakaja: mikäli voittoa kotona ei napsahda, alkanee päävalmentaja Ronald Koemanin palli tosissaan tutista. Varmistetaan kohteen neljä kotivoitto kuitenkin rastilla.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 23.9. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 2, 1, 1(X), 1(X), 1(X), 2(1), 1(X), 1, 1, 1, 2(X), 1.