Terveyskeskusmaksun poisto maksaisi 40 miljoonaa. Lähinnä suurituloisten ansioverotuksen keventämiseen on tällä vaalikaudella käytetty 1,5 miljardia euroa.

Vasemmistoliitto vaatii terveyskeskusmaksujen poistoa. Vaatimusta tukee tuore valtakunnanvoudin tilasto, jonka mukaan ulosottoon päätyy noin 400 000 sosiaali- ja terveyspalvelun laskua. Viime vuonna ne vastasivat noin 14 prosenttia kaikista ulosottoon päätyneistä laskuista. Kasvun taustalla arvellaan olevan asiakasmaksujen lähes 30 prosentin korotus vuonna 2016 ja useat etuusleikkaukset.

– Lääkärikäynnin terveyskeskusmaksun poisto maksaisi 40 miljoonaa euroa. Se on 37 kertaa pienempi summa kuin millä hallitus on pienentänyt lähinnä suurituloisten ansiotuloverotusta, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vertaa.

Ulosottoon päätyneiden asiakasmaksujen määrä kasvoi edellisvuodesta 20 prosenttia, kertoo Kela.

Terveyskeskusmaksujakin 70 000 ulosotossa



Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut ovat Pohjoismaiden korkeimmat. Tämä tarkoittaa pahimmillaan, että pienituloisten palveluiden ja lääkkeiden käyttö viivästyy, mikä johtaa sairauksien pahenemiseen.

Suurin kokonaisuus asiakasmaksujen ulosotossa oli sairaala- ja muut laitoshoitomaksut. Sairaalamaksuja rajoittaa maksukatto. Maksukatto on suhteellisen korkea, 691 euroa, joten sen ylittyminen edellyttää melko pitkää sairaalajaksoa. Lisäksi omavastuun täyttymisen jälkeenkin tulee sairaalahoidosta maksaa ns. ylläpitomaksu, enintään 22,80 euroa hoitopäivältä. Nämä seikat voisivat selittää, miksi näitä maksuja on ulosotossa eniten.

Terveyskeskusmaksuja ulosottoon kertyi lähes 70 000, vaikka se kerryttää maksukattoa ja yksittäinen käyntimaksu on enintään 20,90 euroa. Kelan tutkijan Vappu Verrosen mukaan näin suuri määrä on huolestuttava, sillä jokaiselle on perustuslaissa taattu riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, eivätkä ne saa jäädä toteutumatta asiakasmaksujen vuoksi.

Perintäbisnes tekee rahaa



– Hoidon lykkääntymisen lisäksi yksityinen perintäbisnes vielä pyrkii rahastamaan toisten sairaudella. Näin ei voi olla. Mielestäni kuntien on lopetettava yksityisten perintätoimistojen käyttö, Andersson sanoo.

Kelan Verrosen mukaan kyseessä on yksityisille perintätoimistoille merkittävä liiketoiminta, ja se kasvattaa asiakkaan maksamia kuluja.

Todellinen maksukatto jopa 1 600 euroa



Anderssonin mukaan Sipilän hallitus on ajanut läpi kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen leikkaukset, asiakasmaksujen rajut korotukset ja sairausvakuutuskorvausten omavastuuosuuksien korotukset. Tämä on johtanut voimakkaaseen maksuhäiriöiden kasvuun.

Hän pitää lisäksi terveydenhuollon maksukattoa erittäin korkeana Suomessa. Lisäksi kattoja on erikseen palveluille, lääkkeille ja matkoille. Yhteensä nämä katot ovat lähes 1 600 euroa vuodessa.

Vasemmistoliitto vaatii yhtä yhtenäistä automaattisesti seurattua ja alennettua 760 euron vuosittaista maksukattoa, jotta ihmisillä on varaa sekä hakea hoitoa että hankkia tarvitsemansa lääkkeet.

Sote-uudistus heikentää lisää



Sipilän hallitus sitä vastoin kaavailee heikentävänsä pienituloisten asemaa vielä lisää sote-uudistuksen kolmen miljardin säästötavoitteella. Tämä leikkaus johtaisi palveluiden heikkenemiseen tai asiakasmaksujen korotuksiin entisestään.

– Suunta on päin seiniä. Asiakasmaksujen osuuksia terveydenhuollossa on päinvastoin alennettava reilusti, jotta voimme rakentaa oikeudenmukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Tämä vaatii valtion maksuosuuden kasvattamista ja rajoja hyvätuloisia suosiville rakenteille, kuten yksityisen hoidon tuelle, Andersson vaatii.

Juttua on muokattu kello 16.30 lisäämällä Kelan tutkijan Vappu Verrosen nimi.