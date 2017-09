Lehtikuva/Emmi Korhonen

Työmarkkinoille ei enää pääse ilman tuhansia euroja maksavaa koulutusta.

Kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta käynnistyi tänään maanantaina.

Opetus peruskoulussa ja toisella asteella on maksutonta, mutta lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoilla on velvollisuus itse hankkia opinnoissa välttämättömät oppikirjat, välineet ja tarvikkeet sekä vastata tutkintomaksuista. Rahanpuute on merkittävä kouluttautumisen este nuorille Suomessa.

Kansalaisaloitteen takana on Pelastakaa Lapset yhdessä useiden lapsi-, vanhempi-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Aloitteessa vaaditaan, että lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuus poistetaan kaikin tarvittavin lakiuudistuksin ja toimenpitein. Viranomaisilta vaaditaan selvitystä ja toimenpiteitä siirtymiseksi aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Kansalaisaloitteeseen tarvitaan vähintään 50 000 allekirjoitusta, jotta se etenee eduskunnan käsittelyyn. Keräysaikaa on 18.3.2018 asti.

Aloitteen tekijöiden mukaan peruskoulun jälkeinen koulutus ei ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten ulottuvilla, vaikka Suomen lainsäädäntö sitä edellyttää. Pelkkä maksuton peruskoulutus ei enää takaa työllistymistä. Nykyiset työmarkkinat edellyttävät vähintään toisen asteen tutkintoa.

Lukion ja ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat aloitteen mukaan suuret. Esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat, alasta ja oppilaitoksesta riippuen, nousta jopa useaan tuhanteen euroon. Tämä asettaa nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa paineita vähävaraisten perheiden toimeentulolle.

Aidosti maksuton koulutuspolku aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle mahdollistaa Suomen osaamispotentiaalin hyödyntämisen täysimääräisesti sekä lisää tasa-arvoa perheiden välillä.