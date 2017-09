Vasemmisto kaipaa päivitystä, kuten Aimo Ruusunen vaatii (KU 3.9.). Kun kuuntelee kansalaismielipidettä ja lukee lehtien yleisönosastoja, viesti on selvä. Vasemmisto on unohtanut työläiset, väestön enemmistön, ja puuhastelee vähemmistöjen parissa.

Lehdistöjulkisuudessa vasemmistoliitto on vahvoilla vain sosiaalipolitiikassa vastustaessaan kokoomuksen osakeyhtiö-sotea. Lähes täydellinen radiohiljaisuus vallitsee, kun puhutaan taloudesta sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta.

Talous tuottaa varallisuuden, jota jaetaan verotuksen ja sosiaalipoliittisten tulonsiirtojen avulla. Kivirekemme on poliittisin toimin pahennettu suurtyöttömyys. Se pitää palkat kurissa ja ammattiliitot heikkoina. Etenkin Sdp:n kannatuksessa näkyy kiky, mutta ei vasemmistoliittokaan voi kehua kahdeksan prosentin tietämillä junnaavaa kannatusta.

Tarjolla on suoranainen markkinakuilu vaihtoehtoiselle talouspolitiikalle, mutta sitä ei käytetä. Sitoutuminen yhteisvaluutta euroon pakottaa työttömyyttä lisäävään talouspolitiikkaan.

Vasemmiston ainoa talouspoliittinen lääke tuntuu olevan taikatemppu perustulo. Jussi Halla-aho on oikeassa sanoessaan, että persut on ainoa eurokriittinen puolue.

Vasemmisto ei ole kyennyt osoittamaan, että pakolaisaalto Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta johtuu Naton ja Euroopan entisten siirtomaaisäntien sekä Israelin hyökkäys- ja miehityssodista. Suomi on mukana operaatioissa lähettämällä sotilaita Afganistaniin ja Irakiin. Naton joukot ja lentokoneet temmeltävät Suomessa ja Suomi on mukana Naton suursotaharjoituksessa. Jussi Halla-aho kannattaa Nato-jäsenyyttä ja puolustusministeri Jussi Niinistö haluaisi Naton suursotaharjoitukset Suomeen, jotta lähtisi ”selvä viesti” (Yle 11.9.). Se viesti menisi myös Isisille.

EU-tuomioistuimen päätös pakollisesta taakanjaosta varmistaa pakolaisvirran jatkumisen. Nato-maat voivat sotia, ja me otamme vastaan pakolaiset. Markkinakuilu on avattu äärioikeistolle. Suurtyöttömyyden oloissa maahanmuuttovastaisuus on ymmärrettävää, eikä rasistiksi leimaaminen tehoa.

Persujen ja Niinistön sotapolitiikkaa olisi helppo arvostella, mutta se on satunnaista ja jäänyt Erkki Tuomiojan harteille. Muutoin vasemmistossa on radiohiljaisuus. Mistä se johtuu? Päivitys on enemmän kuin tarpeen.

Jorma Mäntylä

Kangasala