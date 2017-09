Lehtikuva/Brendan Smialowski

Venäjän puolivirallinen ulkopolitiikka tukee äärioikeistolaisia ryhmiä Euroopassa, kuten Le Pen -perheen Front Nationalia Ranskassa. Epävirallisin keinoin tuettiin myös Donald Trumpin kamppailua Yhdysvaltain presidentinvirasta Hillary Clintonia vastaan.

Viime viikolla Facebook ilmoitti saaneensa vuosina 2015–2017 ilmoituksia yli 100 000 dollarin arvosta Pietarissa sijaitsevalta ”trollitehtaalta”. Washingtonissa tutkitaan nyt, onko Trump hyötynyt tästä toiminnasta ja ollut siitä tietoinen. Facebookin mukaan ilmoituksissa ei yleensä viitattu presidentinvaaleihin, sen sijaan tuntui siltä, että tarkoitus oli kärjistää ideologisia vastakohtaisuuksia ”LGBT-kannoista rotukysymyksiin, maahanmuutosta aseenkanto-oikeuteen”.

Valtioiden väliset rajat ovat vähemmän tärkeitä kuin kansojen henkiset maailmat.

Maininta LGBT-kannoista on oireellinen. Sekä Yhdysvaltojen että Venäjän oikeistopiireissä on viime vuosina puhuttu paljon ”perhepolitiikasta”, jonka tavoitteena on vanhan ajan avioliitto: isä, äiti ja lapset. Avioliitto saman sukupuolen edustajien välillä on tietenkin kauhistus, vielä enemmän Venäjällä kuin Yhdysvalloissa. Samoin homovastaisuus on Venäjällä vielä syvempi. Uskonto ei salli myöskään aborttia.

Tällä viikolla Ulkopoliittinen instituutti julkaisi raportin Spirituality as a Political Instrument. The Church, The Kremlin, and the Creation of the ’Russian World’. Siitä käy ilmi, kuinka tärkeä perhe ortodoksikirkon ja Kremlin mielestä on vaimon ja lasten turvallisuudelle. Lainsäädäntö perheväkivaltaa vastaan on pahasta, koska se kohdistuu ”ei väkivaltaan, vaan perhettä vastaan”. Siksi Vladimir Putin helmikuussa 2017 allekirjoitti lain, joka laski rangaistuksia perheväkivallasta. Venäläistä perhepolitiikkaa?

”Russki mir” eli Venäjän maailma, josta Veera Laine ja Iiris Saarelainen tässä raportissa myös kirjoittavat, on venäläisyyteen liittyvä olennainen käsite. Valtioiden väliset rajat ovat vähemmän tärkeitä kuin kansojen henkiset maailmat.

Tässä yhteydessä venäläisiin lasketaan kaikki itäslaavilaiset, myös ukrainalaiset ja valkovenäläiset. Sen vuoksi Venäjän poliittisella ja kirkollisella johdolla on vastuu myös suuremman alueen tapahtumista. Tästä ukrainalaiset ovat joutuneet kärsimään.

Myös perhepolitiikan alalla parivaljakko ”kristitty oligarkki” Konstantin Malofejev ja euraasialaisen ajattelun kehittäjä Aleksandr Dugin ovat etulinjassa. He johtavat Venäjällä toimivaa ortodoksista TV-kanavaa Tsargradia. Tsargrad on Konstantinopolin vanha nimi – sitä pidetään Venäjän ortodoksisen kirkon (ROC) syntymäkaupunkina.

Malofejev on myös ROC:n tukemiseen perustanut oman järjestön. Tämä Katehon levittää ROC:n sanomaa, sekä Venäjällä että varsinkin ulkomailla. Esimerkiksi Wienissä toimii Katehonin edustajana itävaltalainen äärioikeistolainen Patrick Poppel, jonka mukaan lännen kristityt eivät enää pysty vaikuttamaan yhteiskuntaan uskontonsa mukaisesti, koska liberaaliset ajatukset ovat tarttuneet heihin. Sen vuoksi kenttä on auki ortodokseille, jotka yhä määrätietoisemmin tulevat vaikuttamaan koko Euroopan kehitykseen.

Poppel vakuuttaa, että Vladimir Putin on uskovainen. Sytyttäessään kynttilän ikonin edessä, hän on vakuuttunut siitä, että Jumala ei unohda häntä eikä Venäjän kansaa. Hän on myös tietoinen siitä, että hänenkin valtansa törmää tietyissä tilanteissa luonnollisiin rajoihin, jolloin tarvitaan ”yliluonnollista tukea” ratkais-taessa tiettyjä ongelmia.

Katoavat perinteet eivät kuitenkaan ole vain Putinin tai ROC:n ongelmia. Parrakas maalaispappi puhui Krimillä vaalitarkkailijalle Venäjän sosiaalisista ongelmista. Niiden taustalla oli hänen mukaansa kaikkien vanhojen tukirakenteiden rapautuminen: uskonto, perhe, moraali, perinteinen elämäntapa. Vuosi oli 1912.

Nyt Venäjän oikeisto pyrkii vakuuttamaan lännen oikeistolle: meitä kannattaa kuunnella, meillä on pitempi kokemus.

World Congress of Families (WCF) on siten nykyään idän ja lännen välinen yhteisyritys, vaikka se lähti puolustamaan nimenomaan perinteellistä amerikkalaista perhemallia. Järjestö perustettiin Illinoisissa vuonna 1997, mutta se on nopeasti kasvanut hyvin kansainväliseksi, osittain Malofejevin rahoituksen turvin.

Hänen palkkaamansa Aleksei Komov hoitaa suuren osan WCF:n kansainvälisestä toiminnasta, mutta on samalla ROC:n perhetoimikunnan jäsen. Puheessaan WCF:n yleiskokouksessa Salt Lake Cityssä 2016 hän korosti Venäjän johtavaa osuutta taistelussa perheen puolesta, perustellen sitä sillä, että kommunismi näytti sekularismin vaarat, joita ”naiivim-mat länsimaalaiset” eivät välttämättä tajua.

Sen vuoksi Hillary Clinton ei käynyt Venäjän oikeistolle, ainoastaan Trump. Dugin tuki Trumpia heti hänen ilmoitettuaan ehdokkuudestaan. Syynä oli muun muassa hänen nationalisminsa.

Valinnan jälkeen hän kertoi Wall Street Journalille: ”Meille tämä merkitsee onnea. Teidän on ymmärrettävä, että pidämme Trumpia Amerikan Putinina.”