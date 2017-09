Sain arvostelua perustulomallistani (KU 25.8.), että se on vain pienituloisia auttava. Mutta suurin osahan meistä on pienituloisia. Olen leski, veroprosenttini on 24,5, ja sen vuoksi minä voitan tässä perustulomallissa 119,19 euroa kuukaudessa.

Kokonaisuudessaan olen sitä mieltä, että ehdottamani malli tasoittaa tuloeroja yksinkertaisella tavalla. Valtion laitosten johtajien palkat ovat jotakin 20 000 euroa kuukaudessa, mikä tuntuu pienituloisesta hirveän suurelta. Yksityisten firmojen johtajien palkat ovat tietysti vielä suurempia. Veroja nämä suurituloiset maksavat tuloihinsa verrattuna aivan liian vähän.

Minun mallissanihan jokainen saa 700 euroa kuukaudessa ja maksaa ylimenevistä tuloista 50 prosenttia veroa. Se on tasavero, jota ei voi kiertää.

Ihminen on ihminen ja perustarpeet ovat kaikilla samat. Raha edellä menon pitää loppua. Perustulo auttaa työttömiä ja yrityksiä, sillä se helpottaa työpaikan vaihtamista, kun alla jonkinlaisen taloudellinen turva. Korostan, että tähän tarvitaan ay-liikettä, koska kaikella työllä pitää olla hinta ja hinnan sopivat työmarkkinajärjestöt.

Maailma on digi- ja robottitekniikan vuoksi tullut monimutkaiseksi, ja silloin tarvitaan yksinkertaisia ratkaisuja. Niitä on tarjolla, jos tarkoituksena ei ole ihmisten syrjäyttäminen. Työväenliikkeen pitää muistaa pienituloiset pätkätyöläiset ja työttömät. Vasemmistoliiton ihmiset ovat yrittäneet keksiä vaikka minkälaisia hommia, jotta ihmiset työllistyisivät. Silti kuuden tunnin työaika olisi paras ratkaisu.

Sosialismi romahti, mutta niin taitaa romahtaa kapitalismikin. Tänäkin aikana pitää olla ihanteita, ja sellainen voi olla vaikka sosialismi, mutta ei anneta kenellekään ihmiselle eikä ryhmälle yksinvaltaa.

Siiri Määttä

Kajaani