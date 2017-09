Lehtikuva/Anni Reenpää

Kaksi vuotta sitten puoluevaltuuskunnan jäsenistä kukaan ei pitänyt kokoomusta mieluisimpana. Nyt se nousi lähes tasoihin SDP:n kanssa.

Ei savua ilman tulta, voisi sanoa Suomen Kuvalehden viikon takaisesta spekuloinnista vihreiden hakeutumisesta hallitusyhteistyöhön kokoomuksen kanssa. Vihreä lanka -lehden perjantaina julkistamassa kyselyssä kokoomus on noussut vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsenten keskuudessa kakkossuosikiksi SDP:n jälkeen. Kaksi vuotta sitten vastaavassa kyselyssä kokoomusta ei pitänyt parhaana kukaan.

SK:n juttu perustui taustahaastatteluihin. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ei itse sanonut siinä mitään, mutta hänen sanottiin olevan hyvissä väleissä kokoomuksen kanssa ja vierastavan ”tunkkaisina siltarumpupuolueina” pitämiään keskustaa ja SDP:tä.

Vihreiden ylimmät päättäjät ja Aalto ovat samaa mieltä siitä, että keskustelu seuraavasta hallituspohjasta on ennenaikaista. Vihreiden valtuuskunnan 43 jäsenestä kyselyyn vastasi 29. Suurin osa korosti, että hallituspohjan pohtiminen on ennenaikaista, sillä vaaleihin on vielä puolitoista vuotta aikaa. Tätä mieltä oli yli puolet vastanneista.

Valtuuskunta nihkeä sinisillekin



Suosikkipuolueensa nimenneiltä SDP sai kahdeksan ääntä, kokoomus kuusi, mutta keskusta ei yhtään.

Vastanneiden määrä on pieni, mutta mielipiteiden muutos suuri. Lehden edellisessä vastaavassa kyselyssä 2,5 vuotta sitten demarit oli suosituin vaihtoehto, mutta kokoomusta ei pitänyt hyvänä hallituskumppanina yksikään puoluevaltuuskunnan jäsen. Keskusta oli silloiseen kyselyyn vastanneen 36 puoluevaltuuskunnan jäsenen mielestä lähes yhtä mieluisa kumppaniksi kuin demarit.

Tuolloisiin mielialoihin saattoi vaikuttaa se, että kokoomus oli heti vihreiden hallituksesta lähdön jälkeen romuttanut soidensuojeluohjelman.

Kysely rajoittui ainoastaan kolmeen perinteiseen suureen puolueeseen.

Aalto ja puoluevaltuuskunta ovat samoilla linjoilla siinä, että perussuomalaiset ei käy hallituskumppaniksi. Aallon mukaan se on ainoa, joka ei käy, mutta puoluevaltuuskunnan jäsenistä kahdeksan torjuu myös siniset.