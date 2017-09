Eläkeläisten etujärjestö Eläkkeensaajat ry toivoi ennen budjettiriihtä, että hallitus korottaa kansaneläkettä. Toive ei toteutunut. Valtiovarainministeri Petteri Orpon mielestä ei ole perusteltua panostaa eläkeläisistä välittämiseen.

Kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset, palvelumaksujen suuret korotukset, sairasvakuutuskorvausten leikkaukset ja Kelan matkakustannusten omavastuuosuuden nosto ovat kiristäneet kohtuuttomasti eläkeläisten taloutta.

Paremmin toimeentulevat eivät ymmärrä, miten vaikeita valintoja pienituloiset eläkeläiset joutuvat tekemään asioissa, jotka kuuluvat normaaliin elämään. He joutuvat jo valitsemaan ruoan ja lääkkeiden välillä. Asiaa ei auta takuueläkkeen minimaalinen kuukausikorotus. Juha Sipilän hallitus pitää eläkeläisiä pilkkanaan.

Me eläkkeensaajat harmittelemme, että vaalien alla kaikki ehdokkaat tuntuvat ymmärtävän köyhiä, mutta vaalien jälkeen konkreettiset teot puuttuvat. Olen vihainen ja surullinen. Hallitus on pettänyt eläkeläiset. Sipilän hallituksen on erottava.

Jarmo Merinen

Raisio