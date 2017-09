Lehtikuva/Josep Lago

Kuluvalla viikolla käyntiin pyörähtänyt Mestarien liiga tuskin voi muuttua enää mahtipontisemmaksi osaksi urheilubisnestä. Viimeisinä neljänä kautena tahdin ovat määränneet espanjalaiset superseurat Real Madridin voitettua sarjan kolmeen otteeseen ja Barcelonan pelaajien nosteltua pokaalia kertaalleen. Tällä kaudella haastajina on muun muassa viisi Valioliigaseuraa, joista viimeisimpänä Mestarien liigan menestystä on niittänyt kaudella 2011–2012 tittelin napannut Chelsea.

Kaudeksi 2017–2018 menestystä on tosin povattu erityisesti Paris St. Germainille. Qatarilaisrahoissa piehtaroiva PSG nappasi Neymarin lisäksi myös Monacon Kylian Mbappén vuoden lainasopimuksella. Ensi vuonna maksuun lankeava 180 miljoonan euron osto-optio tekisi 18-vuotiaasta ranskalaisesta maailman toiseksi kalleimman pelaajan.

Raha ei välttämättä tuo mukanaan onnea, vaikka siirtomarkkinaorgiat ovat pöyristyttävät. Ainakin menestykseen valuutta on kuitenkin kuluvalla kaudella vienyt, sillä PSG on voittanut Ranskan Ligue 1:n kaikki viisi otteluaan maalierolla 19–3.

Mestarien liiga tuskin voi muuttua enää mahtipontisemmaksi osaksi urheilubisnestä.

PSG:lla on tosin vasta Mestarien liigan toiseksi kallein kokoonpano. CIES Football Observatoryn mukaan se on maksanut kaikkiaan 850 miljoonaa euroa, kun saman lähteen mukaan Manchester Cityn miehistön hinta on 853 miljoonaa euroa.

Mielenkiintoista on sekin, mitä Mestarien liigaa myös pelaava ja sen välieriin asti viime kaudella päässyt Monaco tekee siirtomarkkinoilta jo täksi kaudeksi nettoamillaan noin 200 miljoonalla eurolla, koska Ranskan mestari myi kesällä myös Benjamin Mendyn ja Bernardo Silvan Manchester Cityyn ja Tiemoué Bakayokon Chelseaan.

ILMOITUS

Mestarien liigasta löytyy myös karsinnat lävitse tapelleita tuoreempia tuttavuuksia kuten Azerbaidzanista tuleva Qarabag. Se pudotti viimeisessä karsintavaiheessa FC Kööpenhaminan tiiviin puolustuspelinsä ansiosta.

Seuralla on kyllä kokemusta europeleistä sen oltua jo kolmella kaudella Eurooppa-liigan lohkovaiheessa asti, joten pääsy astetta ylemmäksi ei sinällään ole yllätys. Jatkopaikkaa on tosin turhaa Qarabagille ennustaa, vaikka sen kotipeleissä Bakussa on varmasti vastustajilla kuumat paikat.

Qarabag on Azerbaidzanin pääkaupungissa (iki)evakossa, koska seuran lähtöpaikka on Agdami. Kaupunki tunnetaan nykyään ”Kaukasuksen Hiroshimana”, koska se autioitui tyystin jo parikymmentä vuotta sitten Vuoristo-Karabahin sodassa.

Toinenkin entisestä Neuvostoliitosta tuleva Mestarien liigan seura pelaa pelinsä evakossa. Tosin Ukrainan Šah’tar Donetsk on siirtynyt lähemmäksi kotikontujaan Harkovaan sen oltua pitkään paossa sotaa Lvivissa Puolan rajan tuntumassa. Jalkapallon globaali luonne näkyy Šah’tarin miehistössä, koska Ukrainan maajoukkueen pelaajien ohella joukkueen selkäranka muodostuu puolittain brasseista, joista useammalla on myös taustaa maajoukkueesta.

Tiistaina pelatuissa ensimmäisissä Mestarien liigan matseissa ei nähty yllätyksiä. Voittoja ottivat muun muassa Chelsea rökittämällä juuri Qarabagin 6–0, PSG otti Celticiltä pisteet osumin 5–0 ja Bayern München päihitti Anderlechtin 3–0. Eikä Lionel Messin tarvitse kantaa Gianluigi Buffonia peikkona hartioillaan, koska kahteen otteeseen osunut argentiinalainen onnistui tekemään uransa ensimmäiset maalit italialaiskonkarin taakse Barcelonan voittaessa Juventuksen 3–0.

Vakiorivillä ei päästä Mestarien liigan melskeisiin, vaan kohteet keskittyvät tuttuun syksyiseen tapaan Englannin sarjoihin. Rafael Benítez ei saanut hankittua sarjanousun jälkeen kovia vahvistuksia ”Harakoiden” riveihin, mutta siitä huolimatta Newcastle on piristynyt ja ottanut kaksi voittoa peräjälkeen.

Stoke onnistui puolestaan nappaamaan viime kierroksella tasurin Manchester Unitedilta. Ainaista mediapeliään veivaava José Mourinho otti tuolloin yhteen managerikollegansa Mark Hughesin kanssa tönimisten, haistatteluiden ja kättelyiden väliin jättämisten merkeissä. Tästäkin motivoitunut Stoke saattaa ottaa pisteen mukaansa, vaikka kotonaan Newcastle on kova.

Valioliigan pohjalle vajonnut West Ham nappasi maanantaina kauden avausvoiton Huddersfieldin kustannuksella. Lontoolaisten manageri Slaven Bilic sai tästä mieleisensä syntymäpäivälahjan ja erityisen tyytyväinen hän oli paluun kentälle tehneen Andy Carrollin vaarallisuuteen kärjessä. Uskotaan rohkeasti siihen, että West Hamin miehistö on löytänyt nyt itsensä. Sen hyvä vire jatkuu siis vieraissa West Bromwichin kustannuksella. Kakkonen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 16.9. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2, 1(X), 1(X), 2, 1, 1, X, 2(X), 1, 1(2), 1(2), 2(X).