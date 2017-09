Lehtikuva/Emmi Korhonen

Prosenttirajasta tulossa tiukka äänestys.

Hallituspuolueiden sopua keväällä koetellut alkoholilain uudistus siirtyi torstaina eduskuntaan. Lain pääperiaate on hallituksen mukaan ehkäistä alkoholihaittoja, mutta kriitikkojen mielestä se lisää niitä.

Esityksen mukaan Alkon vähittäismyyntimonopoli säilyisi, samoin alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua koskeva lupajärjestelmä. Ravintoloiden aukioloajat vapautuisivat kokonaan.

Kiistellyin kohta esityksessä koskee sitä, että kaupoissa, kioskeissa ja huoltamoilla myytäisiin nykyistä vahvempia alkoholijuomia: A-olutta, nykyistä vahvempia siidereitä ja kaikkia väkevistä alkoholijuomista valmistettuja long drink -juomia 5,5 tilavuusprosentin vahvuuteen saakka.

Vapaat kädet äänestyksessä



Prosenttirajasta tulee eduskunnassa äänestys, jossa myös hallituspuolueiden edustajat saavat äänestää omantuntonsa mukaan. On siis mahdollista, että prosenttiraja säilyy ennallaan eli päivittäistavaramyynnissä sallittaisiin vain keskioluen vahvuiset juomat.

Hallituksen esitystä puolusti torstaina Päivittäistavarakauppa. Järjestön mukaan alkoholilain uudistaminen esitetyssä muodossa on välttämätöntä, jos matkustajatuontia halutaan hillitä. Matkustajatuonnin osuus vahvojen oluiden vähittäismyynnistä on yli 80 prosenttia, mikä tarkoittaa Suomelle merkittävää alkoholiverotulojen menetystä vuosittain.

Matkustajatuonti ja terveysvaikutukset vastakkain



– Tilanne ei muutu, ellei Suomessa vihdoin sallita enintään 5,5 prosentin vahvuisten juomien myynti myös Alkon ulkopuolella. Viron veronkorotukset eivät riitä muuttamaan tilannetta varsinkaan kun myös Suomi päätti budjettiriihessään nostaa alkoholiveroja. Tämä tarkoittaa, ettei tuotteiden hintaero Suomen ja Viron välillä juurikaan kapene, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto totesi.

A-Klinikkasäätiön toimitusjohtaja OIavi Kaukonen taas oli tiukasti vastaan.

– Hallitus on asettanut tavoitteekseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja alkoholilakiuudistus on ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. Mikäli lakiuudistus toteutuu esitetyn laisena, on uhkana myös terveyserojen kasvaminen entisestään. Alkoholin kulutuksen kasvu uhkaa erityisesti kaikista haavoittuvimpia väestöryhmiä.

THL:n arvion mukaan kokonaiskulutus kasvaa kuusi prosenttia, mikäli enimmäisvahvuutta vähittäiskaupoissa nostetaan 5,5 prosenttiin. Tämä tulee lisäämään alkoholihaittoja: alkoholista aiheutuvia kuolemia arvioidaan tulevan vuosittain 150 enemmän kuin nykyisin. Alkoholisairaudet ja -tapaturmat ja järjestyshäiriöt tulevat lisääntymään.

Käsityöläispanimoille myyntioikeus



Päivittäistavarakaupan mukaan saatavuuden lisääminen ei automaattisesti tarkoita alkoholin kokonaiskulutuksen kasvua. Kauppojen aukiolojen vapautuminen vuonna 2016 toi ruokakaupoille noin 15 uutta myyntipäivää ja lisätunteja viikonlopun myyntiin. Alkoholin myynti ei kuitenkaan lisääntynyt Suomen kaupoissa.

Uutena asiana lakiesityksessä määritellään käsityöläisoluet, joita niiden valmistajat saisivat myydä suoraan valmistuspaikalta. Pienen panimon tuotteena eli käsityöläisoluena pidettäisiin lähtökohtaisesti maltaista käymisen avulla valmistettuja vahvuudeltaan enintään 12-prosenttisia alkoholijuomia.

Anniskelupaikat voisivat myös myydä alkoholijuomia asiakkaiden mukaan otettavaksi kauppojen tapaan normaalien vähittäismyynnin sääntöjä noudattaen.