LEHTIKUVA

Tansanian alkuperäisasukkaisiin kuuluvat maasai-paimentolaiset ovat jälleen pakkohäätöjen kohteena Ngorongoron alueen Loliondossa, raportoi International Working Group for Indigenous Affairs -järjestö (Iwgia).

Sen mukaan pakkohäädöt alkoivat 13. elokuuta Ololoskwan kylästä ja ovat sittemmin levinneet Serengetin kansallispuiston ja Ngorongoron suojelualueen ympäristössä.

Maasaiden asumuksia on poltettu. Seurauksena lähes seitsemäntuhatta ihmistä on jäänyt kodittomaksi ja menettänyt karjansa. Monilta on peritty sakkoja karjan laiduntamisesta luonnonsuojelualueella tai sen ympäristössä. Alueella pitkään jatkunut kuivuus pahentaa maasaiden ahdinkoa, Tanskassa päämajaansa pitävä Iwgia kertoo.

Järjestö muistuttaa, että häädöt tapahtuvat alueilla, jotka on rekisteröity maasai-kylien nimiin vuoden 1999 lain nojalla. Ei ole selvillä, kuka antoi käskyn häätöihin, joihin ryhdyttiin varoittamatta. Asialla olivat aseistetut metsänvartijat ja poliisit.

Viranomaiset ovat ahdistelleet seudun maasaita moneen otteeseen aiemminkin. Asukkaiden mukaan tavoitteena on tyhjentää ihmisistä alue, jota Tansanian hallitus vuokraa huvimetsästykseen.

Maasaiden järjestö arvioi, että kansan jäseniä elää Tansaniassa ja Keniassa yhteensä noin miljoona.

Englanninkielinen versio