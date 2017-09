Lehtikuva/Mikko Stig

Paavo Arhinmäki: Kyyninen voisi ajatella, että Sipilä ja Orpo pelaavat takiaisten hyväksi heittelemällä ehdotuksia, jotka takiaiset sitten pääsevät tyrmäämään julkisuudessa.

Pääministeri Juha Sipilältä kuultiin selkeää puhetta maanantaina.

– Olisin itse valmis nostamaan Suomen kiintiön väliaikaisesti jopa 2 000 pakolaiseen, kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta toimimista puolustava Sipilä sanoi Ylen haastattelussa.

Ylen mukaan Sipilä haluaisi päättää korotetuista kiintiöistä EU-tasolla ja aikoo viedä asiaa aktiivisesti eteenpäin.

Pakolaiskiintiön nostamisella on myös kokoomuksen tuki. Sisäministeri Paula Risikko esitti keväällä sen nostamista 750:stä 1 050:een.

Pakolaiskiintiö ei kuitenkaan nouse. Tämä vahvistettiin viimeksi elokuun lopulla pidetyssä budjettiriihessä.

Kokoomuksen esityksen tyrmäsi huhtikuussa silloin vielä perussuomalaisten eduskuntaryhmää johtanut Sampo Terho vetoamalla humanitaarisen maahanmuuton kustannuksiin. Silloin hallituksen kolmas puolue kuului isojen joukkoon.

Nyt Terho on ministeri ja hänen ryhmällään on noin yhden prosentin kannatus. Tulos on kuitenkin sama.

– Pakolaiskiintiön maltillisesta nostamisesta voidaan keskustella sitten, kun maahanmuuttojärjestelmän kustannukset on saatu paremmin hallintaan, Terho kommentoi maanantaina Sipilän ehdotusta.

”Joku kyyninen voisi ajatella…”

Terhon edustama ryhmä muuttui kahden kannanoton välissä arvokelpoiseksi keskustalle ja kokoomukselle, mutta mikään muu ei sitten muuttunutkaan.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki huomautti tiistaina, että Sipilä voi silti toimia, koska hänen esityksensä takana on eduskunnan enemmistö.

Arhinmäki kuitenkin kysyi, onko keskustan ja kokoomuksen ehdotusten takana vain poliittinen peli hallituskumppanin hyväksi.

”Hallituksessa istuu viiden ministerin voimin ryhmä, jonka kannatus on prosentin luokkaa. Tämä on jo lähtökohtaisesti demokratian kannalta hivenen irvokasta, mutta vielä pahemmaksi sen tekee se, että pääministeri ja valtiovarainministeri joutuvat kannattelemaan tätä takiaisryhmää”, Arhinmäki kirjoitti blogissaan.

Hänen mukaansa ”joku kyyninen voisi ajatella, että Sipilä ja Orpo pelaavat takiaisten hyväksi heittelemällä ehdotuksia, jotka takiaiset sitten pääsevät tyrmäämään julkisuudessa. Ja kaikki hallituksessa sitten toivovat, että takiaisten viisari edes vähän värähtäisi”.

Arhinmäki jatkoi, että hän ei ole kyyninen, vaan uskoo Sipilän olevan tosissaan.

”Tämän pääministeri voi osoittaa sillä, että ilmoittaa pakolaiskiintiön nousevan takiaisten vastustuksesta huolimatta. Tähän pääministerillä on kaikki valta, koska ajatuksen takana on eduskunnan enemmistö.”