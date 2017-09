Sirpa Koskinen

Teollisuusliitto pysäyttää Delta Auton maahantuomien autojen maahantuontitarkastukset ja luovutukset asiakkaille.

Teollisuusliitto painostaa toimella Delta Autoa palauttamaan irtisanomiensa työntekijöiden työsuhteet ja lopettamaan työntekijöiden uhkailun.

Tiistaista lähtien täydellä voimallaan vaikuttava painostustoimi koskee Delta Auton maahantuomia automerkkejä, jotka ovat Mitsubishi, Kia, BMW, Opel ja Mazda. Kyseisille merkeille ei siis tehdä maahantulotarkastuksia eikä niitä voida luovuttaa asiakkaille. Käsittelysaarto koskee Semaster Oy:n Hangon toimipistettä ja Assistor Oy:n Turun ja Hangon toimipisteitä.

Teollisuusliiton nyt käynnistämä työtaistelutoimi on varapuheenjohtaja Turja Lehtosen mukaan voimassa toistaiseksi. Lisäksi voimassa on edelleen Teollisuusliiton asettama hakusaarto, joka koskee Delta Auton lisäksi Delta Motor Groupia sekä Kia Motors Finlandia.

Lehtonen pahoittelee painostustoimien autojen ostajille tuottamaa harmia. Syy toimiin löytyy kuitenkin yritysjohdosta.

Teollisuusliitto on jo aiemmin kohdistanut Delta Autoon ja sen lähellä olevien yritysten ja niiden aputoiminimien toimintaan painostustoimia. Yhtiöiden korjaamo- ja asennustöissä on järjestetty lakko. Samoin myös varaosamyynnissä ja toimistotöissä on lakkoiltu viimeksi viime viikolla.

Valmius olemassa painostustoimien laajentamiseen

– Teollisuusliitolla on valmius laajentaa edelleen painostustoimia, jos tämä meidän viestimme ei nytkään vielä tavoita yhtiön ja yhtiöiden johtoa. Pidän myös täysin käsittämättömänä, ettei alan työnantajaliitolla näytä olevan asiassa minkäänlaista auktoriteettia, Lehtonen sanoo.

Teollisuusliitto onkin haastanut Autoalan Keskusliiton työtuomioistuimeen valvontavelvollisuutensa noudattamatta jättämisestä.

Delta Autossa on ollut ongelmia jo pitkään. Työntekijöitä on mm. painostettu ja uhkailta. Tilanne kärjistyi viime keväänä, kun yhtiö päätti yksipuolisesti muuttaa asentajiensa toimenkuvia. Asentajat irtisanottiin ja takaisin palkkalistoille otettujen työehtoja heikennettiin.

Yhtiö myös mm. irtisanoi laittomasti pääluottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja.