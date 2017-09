Yle Kuvapalvelu

TV

Arto Salmisen romaaniin perustuvassa työpaikka- ja rakkauskomediassa Varasto (2011) pyörii värikäs ihmissuhdekaruselli. Railakasta menoa pönkittää nimekäs näyttelijäkaarti.

Varastomies Rousku (Kari-Pekka Toivonen) ja kaupan Karita (Minttu Mustakallio) ottavat yhteen sekä työn että seksin merkeissä. Rouskun vanhempi työtoveri Jylhäkorpi (Vesa Vierikko) ei ole unohtanut sosialismin aatetta, mutta osallistuu markkinavoimien nakertamiseen hieman kyseenalaisin konstein.

Nuoremman polven Raninen (Aku Hirvilammi) uhkaa murheineen pudota pohjalle. Myymäläpäällikkö (Juha Muje) testaa mieleen jäävästi makuaistiaan. Tärkeissä sivurooleissa nähdään särmikäs kvartetti Esko Salminen, Hannele Lauri, Vesa-Matti Loiri ja Jope Ruonansuu.

Alkuperäisromaania on Veli-Pekka Heinosen käsikirjoituksessa siistitty roisin puheen ja seksin osalta. Tuloksena on keskinkertaisesti hauskuttava hyvän mielen komedia. Leffa pyrkii valamaan katsojaan valoisaa mieltä ohi elämän moninaisten ja vaihtuvien pörssikurssien, mikä sinänsä on ihan hyvä asia.

Näinkin herkullisilla aineksilla ja pienillä hienosäädöillä olisi saatu sekä räiskyvämpää menoa että parempi elokuva. Taru Mäkelän ohjaus on komediallisen irrottelun kannalta tasapaksua.

Varasto

MTV3 la 9.9. klo 20.00.